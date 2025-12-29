ג'יפ לבן על הכוונת: רשימת הרכבים המבוקשים על ידי הגנבים

אם בבעלותכם רכב לבן מהשנים האחרונות, כדאי שתסתכלו היטב מחלון הבית: נתוני חברות המיגון "פוינטר" ו"איתוראן" לשנת 2025 חושפים מציאות חדשה ומבהילה בכבישי ישראל.

הגנבים כבר לא מחכים לחשיכה – הם פועלים באור יום מלא, בשיטות טכנולוגיות מתקדמות ובנועזות שלא נראתה כמותה.

הצבע הלבן על הכוונת מתברר שלגנבים יש העדפות ברורות מאוד. הצבע הלבן הוא "המסוכן" ביותר, כאשר 42% מהרכבים שנגנבו השנה הם לבנים. הסיבה? קלות המכירה של חלקי החילוף בשוק השחור. הצבע האפור נמצא במקום השני עם 21%.

בגזרת הדגמים, רכבי ה-SUV (הג'יפונים) הם המלכים הבלתי מעורערים של המשחטות, ומהווים כמעט מחצית מכלל הגניבות. הרשימה השחורה של 2025 כוללת את: מיצובישי אאוטלנדר, יונדאי אלנטרה, טויוטה קורולה וקיה פיקנטו.

זינוק באופנועים, צניחה בחשמליות הדו"ח חושף שינוי מגמה מרתק: בעוד שהביקוש לרכבים חשמליים מלאים צנח ב-50% (ייתכן בשל קשיי פירוק או טכנולוגיית מעקב), נרשם זינוק מטורף של 80% בגניבת אופנועים וקפיצה של 22% ברכבים היברידיים.

היעד המרכזי של חוליות הגניבה הוא רכבים "צעירים" (מודלים 2021-2024), שחלקי החילוף שלהם נחשבים לסחורה החמה ביותר ביו"ש. הגנבים פועלים לפי "רשימת קניות" מסודרת שמגיעה מהמשחטות, ומבצעים את הגניבה תוך דקות ספורות בלבד, לעיתים מתחת לאפם של הבעלים המופתעים.