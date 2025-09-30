האופנוע החשמלי של הונדה. ה-WN7 ( צילום: יצרן )

הונדה, אחת מיצרניות האופנועים הגדולות בעולם, הכריזה החודש, ספטמבר 2025, על השקת האופנוע החשמלי הראשון שלה, דגם WN7, במה שנחשב לאבן דרך היסטורית לחברה ולענף הרכב הדו-גלגלי כולו. הדגם החדש הוצג במסיבת עיתונאים בטוקיו וישווק תחילה באירופה, יפן ומדינות מפתח באסיה - כשהמחיר ההתחלתי באירופה צפוי לעמוד על 12,999 פאונד (כ-17,454 דולר) ולפנות לקהל הרוכבים העירוני והחובב ביצועים כאחד.

האופנוע החדש מבוסס על קונספט EV Fun שהוצג בתערוכות האחרונות, והוא משלב עיצוב נקי מודרני עם טכנולוגיה מתקדמת. WN7 מצויד בסוללת ליתיום-יון המספקת טווח נהיגה של כ-130-150 קילומטרים בטעינה בודדת, כאשר טעינה מהירה (מ-20% ל־80%) אורכת פחות מ-30 דקות באמצעות מטען CCS, וטעינה מלאה (0%-100%) במדורג ביתי אורכת עד 3 שעות. הדגם ישווק בשני גרסאות: גרסת בסיס עם מנוע בהספק 18 קילוואט וגרסה חזקה יותר שמספקת עד 50 קילוואט - עם מומנט שיא של 100 ניוטון-מטר ומהירות מרבית של מעל 110 קמ"ש.

האופנוע, במשקל 217 ק"ג, נבנה כמוצר פרימיום שנותן מענה למי שמבקש רכיבה ירוקה ללא פשרות - בזכות ביצועים דומים לאופנועי בנזין בנפח 600 סמ"ק (הספק) ו־1000 סמ"ק (מומנט). לצד הביצועים, WN7 מציע מסך TFT חכם בגודל 5 אינץ' עם קישור לאפליקציית הסמארטפון RoadSync של הונדה, תאורה מתקדמת, ואבזור משופר המשלב נוחות וחוויית רכיבה שקטה וטכנולוגית. ההשקה הזו מהווה חלק ממהלך אסטרטגי רחב-היקף של הונדה להתחשמלות - כאשר עד שנת 2040 החברה שואפת שכל דגמי האופנועים שלה יהיו חשמליים, ובכך תתרום להגשמת יעד הפחתת הפליטות הגלובליות. הונדה מצהירה כי הדגם החשמלי נועד לא רק לתת מענה לרוכבים עירוניים אלא גם להציע ביצועים שניתן ליהנות מהם גם בכביש הפתוח.

מומחים בענף הדו-גלגלי רואים במהלך סימן דרך חשוב: "המהלך מבשר עידן חדש של תחבורה דו-גלגלית נקיה וחדשנית", נמסר מהחברה. האם האופנוע החשמלי של הונדה יהפוך לנפוץ כמו אופנועי הדלק הקלאסיים של החברה? התשובה תתבהר במהלך השנים הקרובות - כאשר רוכבים והשווקים יתרגלו לאפשרויות החדשות שמציעה הונדה בעולם החשמלי.