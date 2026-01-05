המהלך החדש של רמי לוי שחוסך לנהגי הרכב החשמלי גם זמן וגם כסף

מי שנוהג ברכב חשמלי כבר יודע: החיסכון בדלק מורגש, השקט בנסיעה נעים, אבל יש דבר אחד שעדיין גוזל זמן. הטעינה.

חיפוש עמדות פנויות, סיבוב מיותר בשכונה, יציאה מאוחרת בלילה רק כדי “לתפוס שקע”, והמתנה ארוכה עד שהרכב מוכן ליום הבא. לא דרמה, אבל הצטברות יומיומית של דקות, עצבים וזמן יקר.

כאן בדיוק נכנס המהלך החדש של רמי לוי שיווק השקמה: מהלך שמחזיר את הטעינה, ובעיקר את הזמן, הביתה.

בזמן שרשתות רבות מתמקדות במבצעי חשמל נקודתיים, רמי לוי מציע פתרון אחר: עמדת טעינה ביתית לרכב חשמלי, מוצר שבדרך כלל נחשב יקר ומשמעותי, במחיר שובר שוק של 699.90 ש”ח בלבד.

בלי התחכמויות, בלי אותיות קטנות: מחיר אחד, ברור, נגיש.

המשמעות פשוטה: הזמן שהיה על הכביש, בחיפושים ובהמתנה - חוזר הביתה.

וכשהזמן בבית, גם הכסף נשמר.

לא צריך יותר לנסוע במיוחד, לא צריך להמתין, ולא צריך לבזבז דקות יקרות באמצע שגרה עמוסה. הטעינה מתבצעת בלילה, בחניה הביתית, בזמן שהמשפחה ישנה והיום מתחיל כשהרכב מוכן.

העמדה עצמה היא עמדת טעינה עוצמתית בהספק 22KW מבית תדיראן אנרגיה חדשה, עם בקרה באמצעות אפליקציה מהנייד ועמידות מלאה למים ואבק בתקן IP65.

כלומר: פתרון חזק, אמין, כזה שלא דורש התעסקות מיותרת.

אבל מעבר לטכנולוגיה, מדובר בבחירה צרכנית חכמה.

לא מבצע רגעי, אלא השקעה חד פעמית שממשיכה לחסוך בזמן, בהתעסקות, ובהוצאות עקיפות.

חיסכון שלא צריך לנהל, לא צריך לעקוב אחריו, והוא פשוט קורה לבד.

העמדה זמינה כעת בכל סניפי רמי לוי, כחלק מתפיסה מוכרת של הרשת: להנגיש מוצרים חיוניים במחירים הזולים במדינה, גם כשהם מחוץ לסל הקניות הרגיל.

פחות לחץ, פחות חיפושים, יותר סדר ויותר חיסכון.

קונים חכם, קונים ברמי לוי.