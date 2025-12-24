סוכן משטרתי סמוי שחדר לרשתות חברתיות של ארגונים קיצוניים הצליח לסכל תוכנית לפיגוע טרור רחב היקף נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר, כך נחשף בבית המשפט בממלכה.

בבית המשפט בפרסטון הורשעו אתמול (שלישי) ואליד סעדאווי ועמאר חוסיין בהכנת מעשי טרור, לאחר שנחשף כי השניים תכננו "להרוג כמה שיותר יהודים". על פי הערכת החוקרים, מדובר במזימה שהייתה עלולה להפוך לפיגוע הקטלני ביותר בתולדות בריטניה לולא נעצרו המעורבים.

ההתארגנות החלה בעקבות קריאה של ארגון המדינה האסלאמית לנאמניו לאחוז בנשק לאחר פרוץ המלחמה בעזה.

ואליד סעדאווי, תושב וויגן ובעל מסעדה לשעבר, יצר קשר עם סוכן שהתחזה לספק נשק וסיפר לו על קשריו המבצעיים בארגון. "אני עומד בקשר עם אחים שהם פנימיים ופעילים, וא-לוהים הוא עדי, הם לא רק אחים בפייסבוק", אמר סעדאווי לסוכן בשיחותיהם. הוא אף פירט את שיקוליו המבצעיים בנוגע למועד התקיפה וציין כי "הם מסבירים לי את השיטה הטובה ביותר לביצוע הפעולות. אם נבצע את הפעולה בחורף זה ייכשל, עדיף לבצע את הפעולה בקיץ... בחורף כולם בבית".

המעצר בוצע במאי 2024 במהלך מארב משטרתי בחניון מלון בבולטון. סעדאווי נתפס בעת שניסה לקבל לידיו משלוח שכלל שני רובי סער חצי-אוטומטיים, אקדח ומאות כדורי תחמושת. במקביל להרשעתם של המתכננים הראשיים, הורשע גם אחיו של ואליד, בילאל סעדאווי, לאחר שהוכח כי ידע על הכוונות המבצעיות ונמנע מדיווח לרשויות. האחים, ממוצא תוניסאי, וחוסיין, ששירת בעבר בצבא עיראק, התגוררו בבריטניה באופן חוקי במשך שנים.

מפקד משטרת מנצ'סטר רבתי, סטיבן ווטסון, שיבח את עבודת התביעה והמשטרה וציין כי מדובר במבצע בעל מורכבות חסרת תקדים. לדבריו, "היה ברור לאורך המשפט הזה שמידת השנאה של העבריינים כלפי הקהילה היהודית שלנו לא ידעה גבולות". הוא הוסיף כי המתקפה שתוכננה הייתה מכוונת ללבה של אחת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה והדגיש כי "פיגוע טרור נגד ידידינו ושכנינו היהודים הוא התקפה על כולנו ומהווה עלבון לכל האנשים ההגונים במדינתנו".