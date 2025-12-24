כיכר השבת
"להרוג כמה שיותר יהודים"

סוכן סמוי הפליל שני מחבלי דאע"ש שתכננו את הפיגוע "הגדול ביותר בתולדות בריטניה" - נגד יהודים 

בית המשפט בבריטניה הרשיע שני מחבלי דאע"ש שתכננו פיגוע ענק נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר | הפיגוע שנמנע עלול היה להיות "הגדול ביותר בתולדות בריטניה" | סוכן סמוי הצליח לחדור להתארגנות והצליח להפליל את המחבלים | כל הפרטים (חדשות) 

3תגובות
מחבלי דאע"ש שהורשעו (צילום: GMP)

סוכן משטרתי סמוי שחדר לרשתות חברתיות של ארגונים קיצוניים הצליח לסכל תוכנית לפיגוע רחב היקף נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר, כך נחשף בבית המשפט בממלכה.

בבית המשפט בפרסטון הורשעו אתמול (שלישי) ואליד סעדאווי ועמאר חוסיין בהכנת מעשי טרור, לאחר שנחשף כי השניים תכננו "להרוג כמה שיותר יהודים". על פי הערכת החוקרים, מדובר במזימה שהייתה עלולה להפוך ל הקטלני ביותר בתולדות בריטניה לולא נעצרו המעורבים.

ההתארגנות החלה בעקבות קריאה של ארגון המדינה האסלאמית לנאמניו לאחוז בנשק לאחר פרוץ המלחמה בעזה.

ואליד סעדאווי, תושב וויגן ובעל מסעדה לשעבר, יצר קשר עם סוכן שהתחזה לספק נשק וסיפר לו על קשריו המבצעיים בארגון. "אני עומד בקשר עם אחים שהם פנימיים ופעילים, וא-לוהים הוא עדי, הם לא רק אחים בפייסבוק", אמר סעדאווי לסוכן בשיחותיהם. הוא אף פירט את שיקוליו המבצעיים בנוגע למועד התקיפה וציין כי "הם מסבירים לי את השיטה הטובה ביותר לביצוע הפעולות. אם נבצע את הפעולה בחורף זה ייכשל, עדיף לבצע את הפעולה בקיץ... בחורף כולם בבית".

המעצר בוצע במאי 2024 במהלך מארב משטרתי בחניון מלון בבולטון. סעדאווי נתפס בעת שניסה לקבל לידיו משלוח שכלל שני רובי סער חצי-אוטומטיים, אקדח ומאות כדורי תחמושת. במקביל להרשעתם של המתכננים הראשיים, הורשע גם אחיו של ואליד, בילאל סעדאווי, לאחר שהוכח כי ידע על הכוונות המבצעיות ונמנע מדיווח לרשויות. האחים, ממוצא תוניסאי, וחוסיין, ששירת בעבר בצבא עיראק, התגוררו בבריטניה באופן חוקי במשך שנים.

מפקד משטרת מנצ'סטר רבתי, סטיבן ווטסון, שיבח את עבודת התביעה והמשטרה וציין כי מדובר במבצע בעל מורכבות חסרת תקדים. לדבריו, "היה ברור לאורך המשפט הזה שמידת השנאה של העבריינים כלפי הקהילה היהודית שלנו לא ידעה גבולות". הוא הוסיף כי המתקפה שתוכננה הייתה מכוונת ללבה של אחת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה והדגיש כי "פיגוע טרור נגד ידידינו ושכנינו היהודים הוא התקפה על כולנו ומהווה עלבון לכל האנשים ההגונים במדינתנו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
בשם הדת השיקרית שלהם הם רוצחים נגד ציווי השם
טפו עליהם
2
בריטניה מפחדת מהצל של עצמה...צל שחור וסמיך שמתארך עם השקיעה של אירופה....או משהו פיוטי כזה...
..
1
הללו את השם כל גוים
כי גבר עלינו חסדו

