אחת ממכוניות העל המיוחדות ביותר שנבנו בשנים האחרונות, דגם S1 LM V12 של מעצב העל גורדון מארי, צפויה לעמוד למכירה פומבית בסוף חודש נובמבר במסגרת אירוע צדקה בינלאומי. מדובר ברכב שנוצר במספר מוגבל מאוד - רק חמישה יחידות יוצרו, וכל אחת מהן מהווה עדות לטכנולוגיה ולמעוף ההנדסי של מארי וצוותו.

המחיר המשוער: מעל 20 מיליון דולר. מעריכים ב-RM Sotheby’s - החברה שמארגנת את המכירה - כי הביקוש צפוי להיות גבוה במיוחד. “הרכב ( שמכונה 'שלדה מספר 1') מציעה לחובבי הרכב הזדמנות נדירה לשתף פעולה עם היוצר המקורי ולרשום את שמם בדפי ההיסטוריה של תעשיית הרכב,” אומר שלבי מיירס, ראש תחום המכירות הפרטיות בחברה.

ה-S1 LM פותחה כהומאז’ מודרני לרכב המרוץ האגדי F1 GTR, ומביאה לשיא את מיטב רכיבי הדגמים המפורסמים של מארי – T.50 ו־T.50s ניקי לאודה. גולת הכותרת היא המנוע שהותקן ברכב: יחידת V12 שפותחה במיוחד על ידי Cosworth, הוגדלה ל-4.3 ליטר, מפיקה למעלה מ-700 כ"ס ומגיעה למהירות סיבוב מנוע של יותר מ-12,000 סל”ד - נתונים שמציבים אותה בשורה הראשונה של רכבי העל בעולם.

אל העיצוב החיצוני הייחודי והאגרסיבי, נוספה גם שאיפה להנדסה קלה, עם משקל יבש הנמוך מטון אחד בלבד. מעבר לנתונים המרשימים, זהו רכב אישי במיוחד עבור מארי, שעבד על פיתוחו דווקא במהלך תקופת ההתמודדות וההחלמה מסרטן בשנה שעברה. “העבודה הממוקדת הובילה אותי להתמסרות מוחלטת למכונית הזאת, ועזרה לי לצלוח את התקופה הקשה,” מספר מארי.

המכירה הקרובה מסמלת רגע מיוחד במפגש בין הנדסה, תשוקה אישית והיסטוריה - ורבים בעולם הרכב עוקבים בדריכות אחר הסכום בו תימכר המכונית הנדירה.