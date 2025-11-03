פרארי אמלפי 2026: הסופר-קאר החדשה שמחליפה את דגם הרומא ﻿

פרארי אמלפי ( צילום: יצרן )

פרארי חושפת את אמלפי 2026 - מכונית גרנד טורינג חדשה לחלוטין, שמחליפה את דגם הרומא המוכר ומשלבת עיצוב עכשווי, טכנולוגיה פורצת דרך ומנוע עוצמתי ללא עזרים היברידיים. אמלפי תוכננה לספק איזון בין ספורטיביות, אבזור יוקרתי ושימוש יומיומי, ועל הדרך מעלה את רף המחיר ההתחלתי של פרארי ב-50,000 דולר מעל הרומא היוצאת.﻿

ביצועים, עיצוב וטכנולוגיה﻿ מתחת למכסה המנוע של האמלפי נמצא מנוע V8 טווין-טורבו בנפח 3.9 ליטרים, שמפיק 640 כוחות סוס ומאפשר זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש ב-3.3 שניות בלבד - שדרוג קל מול הרומא, אך ללא שימוש במערכת היברידית. תיבת ההילוכים כפולת מצמד בעלת שמונה מהירויות ומערכת ההנעה שומרת על תצורת "הנעה אחורית" המסורתית.﻿ עיצוב הרכב מדגיש קווים מינימליסטיים וגוף מפוסל וזורם, עם חזית אגרסיבית וכנף אחורית אקטיבית המייצרת יציבות במהירויות גבוהות. תא הנוסעים עבר מודרניזציה מלאה - מערך תצוגה משולש דיגיטלי, לוח מחוונים 15.6 אינץ', מסך מרכזי 10.25 אינץ' ותצוגה נוספות לנוסע. מערכת שמע פרימיום מהווה סטנדרט.﻿

תא הנהג ( צילום: יצרן )

עיצוב יוקרתי ( צילום: יצרן )

אופציות ואבזור﻿

ללקוח מוצעות אפשרויות התאמה רבות, כולל צבעי מרכב ייחודיים וחבילת קרבון באבזור הפנימי והחיצוני. מערכת היגוי חשמלי מעודכנת משדרגת את תחושת השליטה, ומערכת הבלמים הקרמיים מספקת עוצמת עצירה ודיוק חסרי תחרות.﻿

עם שם המותג משולב במנוע הרכב ( צילום: יצרן )

כמה זה יעלה?﻿

המחיר ההתחלתי של פרארי אמלפי באירופה יעמוד על כ-240 אלף אירו (כ-280 אלף דולר), והדגם צפוי להגיע ללקוחות הראשונים בתחילת 2026. גרסאות אבזור עשויות להעלות את המחיר עד לרף של 300 אלף דולר ואף יותר, בהתאם לבחירות האישיות.﻿

באם חשקה נפשו של אזרח ישראלי לרכוש לו אחת, לא יהיה זה זול כלל וכלל. מחירה של פרארי אמלפי 2026 בישראל צפוי להיות גבוה מאוד, בשל שילוב של מחיר הרכב הבסיסי באירופה ועלויות המיסוי הגבוהות בארץ. יש להוסיף מסים הכוללים מס קניה, מע"מ, אגרות ועמלות יבוא, שיכולים להגיע ל-75%–92% מערך הרכב ואף יותר, תלוי במפרט ובשערי מס עדכניים

מתחרות בשוק

לאמלפי יש מתחרות ישירות כגון אסטון מרטין DB12, בנטלי קונטיננטל GT, פורשה 911 טורבו S ומקלארן GTS – אך פרארי בוחרת לשמור על מנוע בעירה קלאסי ולעשות זאת עם עיצוב ונוכחות שממשיכים במסורת האיטלקית המשובחת שלה.﻿