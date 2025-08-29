במהדורת אביב. הרולס רויס ספקטר ( צילום: יצרן )

רולס-רויס חשפה את סדרת Spectre Inspired by Primavera, מהדורה מוגבלת של שלוש מכוניות קופה חשמליות שמבוססות על סמלי אביב ייחודיים.

הדגם מאופיין בקו צביעה בעבודת יד המשתרע מהפנס הקדמי עד לפנס האחורי, ומעוטר בענפי סאקורה פורחים. לעיצוב תורמת מערכת גלגלים ייחודית בגודל 23 אינץ', עם הטבעת שילובי הצבע וקליפרי בלמים תואמים.

עוטירי פריחת דובדבן על גבי הרכב ( צילום: יצרן )

בתא הנוסעים מתגלים מוטיבים בהשראת עץ הדובדבן על גבי כריות הראש והדשבורד, כאשר האחרון עובר חריטה בלייזר ב-37 צפיפויות שונות, לצד תהליך ליטוש ייחודי שהוליד רישומים מרשימים.

עיטורים נוספים על כריות הראש ( צילום: יצרן )

דלתות הדגם עוטות Starlight Doors - מערכת תאורה שמכילה 4,796 נורות זעירות המציגות את קבוצות הכוכבים Boötes, Leo ו-Virgo, היוצרות יחד את "משולש האביב". גם לוח המחוונים מואר ב-5,500 "כוכבים" לצד סמל הדגם, וכן תקרת Starlight המסורתית מופיעה במהדורה זו.

אלפי נורות קטנות על גבי הדלתות ( צילום: יצרן )

הסדרה זמינה בשלושה שילובי צבעים: Evanescent שילוב יוקרתי של צבע קריסטל מעל בסיס לבן-ארקטי, עם נגיעות טורקיז עדינות שמוסיפות חיות. פנים הרכב כולל מושבי עור בגוון לבן רך (Grace White) בשילוב פסי טורקיז, ולצידם הדגשים המרעננים של Chartreuse – ירוק-צהוב עז שנותן נגיעה מודרנית. התוצאה: רכב נקי, מואר ואלגנטי, שנראה כמו חפץ אמנותי הנע על הכביש.

דגם ה-Evanescent ( צילום: יצרן )

Reverie

גווני "חלום בהקיץ" עם צבע חיצוני כחול-ביצי עדין (Duck Egg Blue) המדגיש תחושת רוגע ושלווה. אליהם מצטרפים דגשים צהובים-מטאליים (Forge Yellow) היוצרים משחק ניגודים מלא חיים. בפנים: מושבים לבנים-אלגנטיים בשילוב כחול צ'רלס עמוק, עם קווי עיצוב בצהוב המבליטים את הקונטרסט. זהו עיצוב שמרגיש כמו נגיעה של ים ושמש באותה נשימה.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

Blossom

הגרסה האמנותית ביותר: צבע חיצוני מטאלי בגוון סחלב קטיפתי (Velvet Orchid Metallic), שמעניק תחושה של פריחה מתמדת. הדגשים בצהוב Forge Yellow מאזנים את הרכות בפרץ אנרגטי. מושבי הפנים משלבים בין הלבן האלגנטי (Grace White), ורוד עדין בסגנון פיוני (Peony Pink), וקווים צהובים מלאי אופטימיות. זהו דגם שמרגיש כמו אביב הנכנס אל תוך המכונית.

דגם ה-Blossom ( צילום: יצרן )

את הרכב ניתן להזמין עד תחילת השנה הבאה, כאשר המסירות צפויות להתחיל לפני האביב 2026. מחירו לא פורסם אך יעמוד, ללא ספק, מעל ל-397,750 דולר לפני מיסים – מחיר ה-Spectre הרגיל.