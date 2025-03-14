רולס-רויס מציגה מהדורה אביבית מרהיבה של דגם ה-Spectre החשמלי - עיצובי צבע ייחודיים, פרטים אמנותיים בעבודת יד, ותא נוסעים שמאיר באלפי "כוכבים" | מהדורת Primavera כוללת שלושה סגנונות שונים בהשראת פריחה, שמיים וכוחות הטבע, ותימסר ללקוחות נבחרים לקראת אביב 2026 (רכב)
בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה וכמעט שרב ברוב אזורי הארץ | ביום רביעי, תחול הקלה במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי לא יהיה שינוי במזג האוויר | הכנרת ממשיכה להתמלא בקצב מהיר (חדשות)
או איך שאנחנו קוראים לזה: ארוחה שלמה שהיא בעצם סלט וכל כך טעים להכין את זה בבית במקום לקנות. קבלו מתכון מצוין וטעים לסלט פסטה אביבי שמשלב מוצרלה טרייה, עגבניות שרי וירקות בריאים במיוחד -אספרגוס וארטישוק, באדיבות מחלקת התזונה של מותג Teka (מתכונים, אוכל)
מהכיורים במטבח ועד למגבות במקלחת, דבר אחד בטוח באביב הזה: מט שחור הולך לככב כאן. ומה החלק הטוב ביותר של הטרנד הזה? הוא כאן כדי להישאר. הגימור הנייטרלי יכול להיות מודרני וקלאסי בו זמנית והנה 3 הוכחות יפהפיות לכך (עיצוב פנים, סטייל)