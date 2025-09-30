הדמייה של הגלגל המדובר ( צילום: יצרן )

הגלגל נחשב לאחת ההמצאות החשובות והעתיקות ביותר, ועד כדי כך שמטבע לשון בעברית מתאר מצב שבו מישהו מנסה "להמציא את הגלגל מחדש" - כלומר, ליצור פתרון מחדש לדבר שכבר נוצר בצורה טובה דייה בעבר, ולעיתים אף בדרך פחות מוצלחת מהמקור. לכן, כאשר החדשנות הטכנולוגית שבה ועוסקת בגלגל, צפה השאלה: האם באמת אפשר להמציא מחדש משהו שכל כך יעיל ופשוט, עד שנחשב לאבן יסוד של הפיתוח האנושי?

דייויד הנסון, ממציא מדנבר, חושף את גלגל ה-"SurfacePlan" - עיצוב שנועד להחליף את מערכות ההנעה המסורתיות. איך זה עובד? בגלגל החדש אין חישורים רגילים: במקום זאת, נמצאים בו אקטואטורים ליניאריים בדמות בוכנות קטנות, שכל אחת מסתיימת בקצה גומי הנוגע באספלט כשהוא דוחף בזה את הרכב קדימה. המערכת נשלטת על ידי בינה מלאכותית ויכולה, לפי הטענות, לפעול באמצעים חשמליים, פניאומטיים או הידראוליים. הנסון מונה יתרונות פוטנציאליים: פחות חלקים נעים, אפשרות לתכנת את הדפוס של הצמיגים, משקל עצמי נמוך יותר, אחיזה טובה יותר ודרכי שליטה חדשים לגמרי על תנועת המכונית. אף נטען כי הגלגל החדש יכול להפחית עד 50%-75% ממשקל הרכב, לצד שיפור העמידות, העברת הכוח והיציבות במהירות גבוהה.

הבוכנות יוצאות מהגלגל. הדמיית יצרן ( צילום: יצרן )

עם זאת, המתנגדים מצביעים על בעיות טכניות רבות: כיוון הדחיפה אינו מגיב כמו מומנט סיבובי קלאסי, אלא מפיק כוח בזווית העלולה גם להקפיץ את הצמיג ולפגוע באחיזה. בנוסף, כניסת בוכנות דרך הצמיג חושפת אותן לבוץ ושחיקה יומיומית, והכשל במנגנון אחד עלול לגרום לנסיעה לא יציבה המסכנת חיים. המערכת אף תדרוש הספק גבוה מאוד, וקיים ספק אם אקטואטורים חשמליים-ליניאריים (התקן להנעת עומס בתנועה קווית), במיוחד בכמות של עשרות לכל גלגל, יעמדו בעומס לטווח הארוך.

עוד חסרון הוא המשקל שמתווסף בגלגלים עצמם, מורכבות רבה ועלות החלפה גבוהה. ההמצאה גם תאלץ להתמודד עם כוחות צנטריפוגליים במהירות גבוהה - אתגר לא פשוט. בנוסף, קיימות כבר מערכות שמאחוריהן רעיון דומה, כמו מנועי ההוב החשמליים שמבצעים העברת כוח לגלגל ומוכחות בשטח, ובייחס אליהן הממציא מדנבר באמת מנסה להמציא את הגלגל מחדש...

הגלגל החדש נמצא רק בשלב התכנון והפטנט, והיזם מנסה לגייס משקיעים באמצעות קמפיין מימון המונים. יישומים עתידיים עדיין בגדר חלום, אך ייתכן שבתחום מסוים הפיתוח יקבל הזדמנות - הכול תלוי בניסוי, בדיקה ובעבודה מאומצת. בינתיים, העולם נשאר מסוקרן לשמוע אם "SurfacePlan" יצליח לספק אחיזה טכנולוגית על הכביש ולשנות את עולם הרכב, שוב.