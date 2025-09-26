כיכר השבת
עולם הרכב האירופאי נושם לרווחה

הקלה משמעותית: ארה"ב הפחיתה את המכס על רכבים מאירופה 

הסכם הסחר שנחתם בין וושינגטון לבריסל נכנס לתוקף: ארה"ב הכניסה לתוקף רטרואקטיבית את שיעור המכס החדש על רכבי יבוא מהאיחוד האירופי, במקום 27.5% שנגבו עד כה | מניות יצרניות הרכב הגרמניות זינקו בבורסה של פרנקפורט, ועולם הרכב באירופה נושם לרווחה | ההסכם כולל גם התחייבויות הדדיות בתחומי תעשייה, השקעות ואנרגיה, ונועד לחזק את שותפות הסחר בין הגושים בתקופה של מתיחות ומלחמות סחר עולמיות (רכב)

נושמים לרווחה. תעשיית הרכב האירופאית (צילום: Shutterstock)

בשבוע האחרון הודיעה ממשלת על הורדת המכס המוטל על רכבים מיובאים מהאיחוד האירופי ל-15%, מהלך שיחל רטרואקטיבית החל מה-1 באוגוסט השנה. מדובר במהלך שמיישם את תנאי הסכם הסחר שנחתם בקיץ האחרון בין בריסל לוושינגטון, לאחר חודשים ארוכים של מו״מ מתוח. לפני ההורדה, עמדו שיעורי המכס על רכבים אירופיים על 27.5%, ואף נשקפה סכנה להעלאה נוספת, מה שאיים לפגוע משמעותית בתעשיית הרכב האירופית ובעיקר במותגים הגרמניים המובילים.

הידיעה על ההורדה עוררה תגובה חיובית במיוחד בשוק ההון הגרמני. מניות החברות הגדולות - וולקסווגן, מרצדס-בנץ ופולקסווגן - רשמו עליות חדות, כאשר פורשה, שתלויה במיוחד ביצוא לארצות הברית, זינקה בשיעור של כ-3.8%. זאת לאחר תקופה קשה ליצרניות הגרמניות, שכללה אזהרות רווח ותחזיות מאתגרות על רקע עיכובים בהשקת רכבים חשמליים ועלויות ייצור גבוהות.

הסכם הסחר החדש, שיחול כאמור במתכונת רטרואקטיבית, אינו מתמקד רק ברכב. לצד המכס המופחת על רכבים וחלקי חילוף, הוא יכלול גם פטורים על מגוון מוצרים, בהם תרופות, חומרים כימיים, משאבים טבעיים מסוימים וחלקי מטוסים. בנוסף לכך, האיחוד האירופי התחייב להוריד מכסים בתחום התעשייה ולאמץ תקינה אמריקאית בענפי הרכב, ולרכוש בשלוש השנים הקרובות מוצרי אנרגיה מארה״ב בהיקף של 750 מיליארד דולר - צעד שמחזק את קשרי הכלכלה והאנרגיה בין הגושים.

יחד עם זאת, מתחים נמשכים בתחומים אחרים. המכסים על פלדה ואלומיניום מהאיחוד האירופי נותרו ברמה גבוהה של 50%, והמו״מ בנוגע לתחומים אלה רק מתחיל. נציגי ארה״ב במו"מ הדגישו כי ההסכם יאפשר הקשחה של פיקוח וסדרי הגנה מפני הצפה תוצרת זולה משווקים שלישיים, אך באירופה הביעו תקווה שהדיאלוג יספק מענה גם לאתגרים התעשייתיים והמגבלות החדשות.

עם כניסת ההסכם לתוקף, נרשמת הקלה עצומה עבור תעשיית הרכב האירופית, שזוכה לאפשרות להגדיל את יצוא הרכבים והשקעותיה בלי לחשוש ממכסים מחמירים. לצד זאת, נותרו סימני שאלה על מגמות הסחר העתידיות ועל כושר ההתמודדות של התעשייה הסובלת מאתגרים חיצוניים ופנימיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ברכב:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר