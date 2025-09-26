הקלה משמעותית: ארה"ב הפחיתה את המכס על רכבים מאירופה 

בשבוע האחרון הודיעה ממשלת ארצות הברית על הורדת המכס המוטל על רכבים מיובאים מהאיחוד האירופי ל-15%, מהלך שיחל רטרואקטיבית החל מה-1 באוגוסט השנה. מדובר במהלך שמיישם את תנאי הסכם הסחר שנחתם בקיץ האחרון בין בריסל לוושינגטון, לאחר חודשים ארוכים של מו״מ מתוח. לפני ההורדה, עמדו שיעורי המכס על רכבים אירופיים על 27.5%, ואף נשקפה סכנה להעלאה נוספת, מה שאיים לפגוע משמעותית בתעשיית הרכב האירופית ובעיקר במותגים הגרמניים המובילים.

הידיעה על ההורדה עוררה תגובה חיובית במיוחד בשוק ההון הגרמני. מניות החברות הגדולות - וולקסווגן, מרצדס-בנץ ופולקסווגן - רשמו עליות חדות, כאשר פורשה, שתלויה במיוחד ביצוא לארצות הברית, זינקה בשיעור של כ-3.8%. זאת לאחר תקופה קשה ליצרניות הגרמניות, שכללה אזהרות רווח ותחזיות מאתגרות על רקע עיכובים בהשקת רכבים חשמליים ועלויות ייצור גבוהות.

הסכם הסחר החדש, שיחול כאמור במתכונת רטרואקטיבית, אינו מתמקד רק ברכב. לצד המכס המופחת על רכבים וחלקי חילוף, הוא יכלול גם פטורים על מגוון מוצרים, בהם תרופות, חומרים כימיים, משאבים טבעיים מסוימים וחלקי מטוסים. בנוסף לכך, האיחוד האירופי התחייב להוריד מכסים בתחום התעשייה ולאמץ תקינה אמריקאית בענפי הרכב, ולרכוש בשלוש השנים הקרובות מוצרי אנרגיה מארה״ב בהיקף של 750 מיליארד דולר - צעד שמחזק את קשרי הכלכלה והאנרגיה בין הגושים.

יחד עם זאת, מתחים נמשכים בתחומים אחרים. המכסים על פלדה ואלומיניום מהאיחוד האירופי נותרו ברמה גבוהה של 50%, והמו״מ בנוגע לתחומים אלה רק מתחיל. נציגי ארה״ב במו"מ הדגישו כי ההסכם יאפשר הקשחה של פיקוח וסדרי הגנה מפני הצפה תוצרת זולה משווקים שלישיים, אך באירופה הביעו תקווה שהדיאלוג יספק מענה גם לאתגרים התעשייתיים והמגבלות החדשות.

עם כניסת ההסכם לתוקף, נרשמת הקלה עצומה עבור תעשיית הרכב האירופית, שזוכה לאפשרות להגדיל את יצוא הרכבים והשקעותיה בלי לחשוש ממכסים מחמירים. לצד זאת, נותרו סימני שאלה על מגמות הסחר העתידיות ועל כושר ההתמודדות של התעשייה הסובלת מאתגרים חיצוניים ופנימיים.