הפסד של מיליארדים: פורשה משנה כיוון - ומטלטלת את שוק הרכב החשמלי

ענקית הרכב הגרמנית פורשה הודיעה בסוף השבוע על שינוי אסטרטגי דרמטי: השקעות של מיליארדים יבוטלו, דגמים חשמליים יידחו, והחברה תחזור למנועי בעירה פנימית והיברידיים בעשור הקרוב - מהלך שמכה גלים גם בקבוצת פולקסווגן, שצפויה להפסדים אדירים | הירידה החדה בביקושים, הקריסה בשוק הסיני, ומלחמת הסחר עם ארה"ב - מציבים בפני פורשה והבעלים פולקסווגן אתגרי רווחיות עצומים לשנים הקרובות (רכב)

משנה כיוון פורשה (צילום: Shutterstock)

פורשה, מהמובילות בעולם הרכב היוקרתי, הודיעה ביום שישי על נסיגה כמעט מלאה מיעדי החשמול שלה, במהלך שיכביד על קבוצת פולקסווגן בעלות של כ-6 מיליארד דולר. דגם הדגל העתידי - K1 - שהיה אמור להיות רכב חשמלי מתקדם, ישווק כעת רק בגרסאות בנזין והיברידיות, בעוד פיתוח פלטפורמת החשמל החדשנית נדחה ללא תאריך יעד.

החברה הסבירה כי שורת לחצים שוקיים מובילים להחלטה: הביקושים לרכבים חשמליים צנחו, במיוחד בסין - שוק מרכזי בו מכירות פורשה ירדו ביותר מ-80%. גם בארה"ב התווספו קשיים, כשחוקי מיסוי חדשים גורמים לעליית מחירים ולפגיעה ביבוא. במקביל, חברות רכב מקומיות בסין, כמו BYD, יוצרות תחרות אגרסיבית דרך הוזלה של דגמים חשמליים.

השלכות פיננסיות נרחבות מורגשות גם בפולקסווגן, המרכזת את אחזקות פורשה. בשנה הקרובה יירדו תחזיות הרווח ל-2-3%, לעומת 4-5% קודם לכן, וכ-6 מיליארד דולר ייגבו מהתזרים עבור מחיקות והוצאות פחת. ירידת הערך של מניית פורשה הביאה להוצאתה ממדד הדקס הגרמני - לראשונה מאז ההנפקה ב-2022.

למרות המשבר, פורשה תמשיך בייצור הדגמים החשמליים שכבר הוצגו – טייקאן, מקאן וקאיין EV, לצד הארכת חיי הפנמרה והקאיין מבוססי הבנזין וההיבריד. עדכון האסטרטגיה, שתלווה בהוצאות חד-פעמיות של כ-3.1 מיליארד אירו, רק מדגיש פעם נוספת עד כמה תנאי השוק ומהפכת החשמול משתנים במהירות - גם בקרב יצרניות הרכב הוותיקות והיוקרתיות ביותר בעולם.

