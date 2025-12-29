כיכר השבת
עוברים לשלב הבא

ארה"ב ביצעה תקיפה ראשונה על אדמת ונצואלה | זו המטרה שהושמדה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ארה״ב השמידה בשבוע שעבר “מתקן גדול”, כחלק מהמאבק שהיא מנהלת נגד סחר בסמים הקשור לוונצואלה | אם הדברים אכן יאומתו, מדובר בתקיפה הקרקעית הראשונה הידועה של ארצות הברית מאז תחילת המערכה הצבאית מול ונצואלה (בעולם)

מימין חיילים בצבא ארה"ב, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא אמר בריאיון רדיו כי ארה״ב השמידה בשבוע שעבר “מתקן גדול”, כחלק מהמאבק שהיא מנהלת נגד סחר בסמים הקשור לוונצואלה.

גורמים אמריקניים שצוטטו בניו יורק טיימס אישרו כי טראמפ התכוון למתקן הקשור לפעילות סמים בוונצואלה שחוסל, אך לא מסרו פרטים נוספים על אופי הפעולה או מיקומה. הפנטגון, סוכנות הביון המרכזית והבית הלבן סירבו להגיב לדיווחים, ובמקביל לא נמסרה כל תגובה רשמית מצד ממשלת ונצואלה.

אם הדברים אכן יאומתו, מדובר בתקיפה הקרקעית הראשונה הידועה של ארצות הברית מאז תחילת המערכה הצבאית שמוביל טראמפ מול ונצואלה. עד כה הוגבלו הפעולות הצבאיות לפעילות ימית נגד כלי שיט החשודים בהברחת סמים דרך הים הקריבי.

לפי הממשל האמריקני, המבצע, שהחל בחודש ספטמבר האחרון, הוא חלק מהמאבק במה שמוגדר על ידו כ“נרקו־טרוריסטים”, אף שבקונגרס האמריקני ובקרב מומחים שונים הועלו ספקות משפטיים באשר לחוקיות המהלך.

באמצעות הפעולות הצבאיות הללו החריף טראמפ את הלחץ על נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, שמואשם בארצות הברית במעורבות בסחר בסמים. במסגרת זו אישר הממשל גם תכנון של פעולות מודיעין חשאיות, ואף הכריז על מהלך של חסימה ימית שמטרתו לפגוע ביצוא הנפט של ונצואלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר