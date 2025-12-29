ארה"ב ביצעה תקיפה ראשונה על אדמת ונצואלה | זו המטרה שהושמדה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון רדיו כי ארה״ב השמידה בשבוע שעבר “מתקן גדול”, כחלק מהמאבק שהיא מנהלת נגד סחר בסמים הקשור לוונצואלה.

גורמים אמריקניים שצוטטו בניו יורק טיימס אישרו כי טראמפ התכוון למתקן הקשור לפעילות סמים בוונצואלה שחוסל, אך לא מסרו פרטים נוספים על אופי הפעולה או מיקומה. הפנטגון, סוכנות הביון המרכזית והבית הלבן סירבו להגיב לדיווחים, ובמקביל לא נמסרה כל תגובה רשמית מצד ממשלת ונצואלה.

אם הדברים אכן יאומתו, מדובר בתקיפה הקרקעית הראשונה הידועה של ארצות הברית מאז תחילת המערכה הצבאית שמוביל טראמפ מול ונצואלה. עד כה הוגבלו הפעולות הצבאיות לפעילות ימית נגד כלי שיט החשודים בהברחת סמים דרך הים הקריבי.

לפי הממשל האמריקני, המבצע, שהחל בחודש ספטמבר האחרון, הוא חלק מהמאבק במה שמוגדר על ידו כ“נרקו־טרוריסטים”, אף שבקונגרס האמריקני ובקרב מומחים שונים הועלו ספקות משפטיים באשר לחוקיות המהלך.

באמצעות הפעולות הצבאיות הללו החריף טראמפ את הלחץ על נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, שמואשם בארצות הברית במעורבות בסחר בסמים. במסגרת זו אישר הממשל גם תכנון של פעולות מודיעין חשאיות, ואף הכריז על מהלך של חסימה ימית שמטרתו לפגוע ביצוא הנפט של ונצואלה.