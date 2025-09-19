הכירו את סמסונג DRIVE: דור חדש של מסכים חכמים ודינמיים לרכב

מסכים מתקפלים ומעוקלים. סמסונג DRIVE ( צילום: יצרן )

בעידן שבו המסכים משתלטים על לוחות המחוונים ברכבים, בוחרת סמסונג להציג גישה אחרת: פחות מסך כשאפשר, יותר מסך כשצריך. סדרת DRIVE החדשה (ראשי תיבות של־Design-differentiation, Robust reliability, Intelligent safety, Visual excellence, Expanded and extendable) מוכיחה שבעידן הרכב החכם, תצוגה היא גם עניין של התאמה דינמית. כל מוצרי הסדרה מבוססים OLED - טכנולוגיה בה כל פיקסל פולט אור בעצמו, מה שמאפשר מסכים דקים במיוחד, בעלי ניגודיות גבוהה, תגובות מהירות וראות מצוינת גם ביום שמש.

בלב עמדת הנהג נמצא מסך OLED דקיק בגודל 10.3 אינץ', שבעת הצורך יורד מטה ונותן רצועת מידע צרה ורק את המידע החיוני - פתרון אידיאלי לנסיעה אוטונומית או נהיגה עירונית שלווה. במצב חניה או טעינה אפשר להעלים את המסך כולו ולהפוך את תא הנוסעים לחלל רגוע ומינימליסטי. לצד הנהג, מסך ענק בגודל 34 אינץ' שניתן לפצל לתצוגות נפרדות לנהג ולנוסע, עם טכנולוגיית Flex Magic Pixel - המגבילה את החשיפה לצדדים ושומרת על ריכוז הנהג.

עם מסכים אחוריים שמתקפלים לתוך הכיסא ( צילום: יצרן )

המסכים כשהם נכנסים לכיסא ( צילום: יצרן )