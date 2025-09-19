הכירו את סמסונג DRIVE: דור חדש של מסכים חכמים ודינמיים לרכב

בעידן שבו המסכים משתלטים על לוחות המחוונים ברכבים, בוחרת סמסונג להציג גישה אחרת: פחות מסך כשאפשר, יותר מסך כשצריך. סדרת DRIVE החדשה (ראשי תיבות של־Design-differentiation, Robust reliability, Intelligent safety, Visual excellence, Expanded and extendable) מוכיחה שבעידן הרכב החכם, תצוגה היא גם עניין של התאמה דינמית. כל מוצרי הסדרה מבוססים OLED - טכנולוגיה בה כל פיקסל פולט אור בעצמו, מה שמאפשר מסכים דקים במיוחד, בעלי ניגודיות גבוהה, תגובות מהירות וראות מצוינת גם ביום שמש.
בלב עמדת הנהג נמצא מסך OLED דקיק בגודל 10.3 אינץ', שבעת הצורך יורד מטה ונותן רצועת מידע צרה ורק את המידע החיוני - פתרון אידיאלי לנסיעה אוטונומית או נהיגה עירונית שלווה. במצב חניה או טעינה אפשר להעלים את המסך כולו ולהפוך את תא הנוסעים לחלל רגוע ומינימליסטי. לצד הנהג, מסך ענק בגודל 34 אינץ' שניתן לפצל לתצוגות נפרדות לנהג ולנוסע, עם טכנולוגיית Flex Magic Pixel - המגבילה את החשיפה לצדדים ושומרת על ריכוז הנהג.
במרכז הקונסולה, סמסונג שילבה מסך "L גמיש" בגודל 14.4 אינץ' - תצוגה המתעקלת וחובקת את סביבת הנהג, עם שליטה אינטואיטיבית על המיזוג והפונקציות השכיחות. מאחור, הדור הבא של מסכים לנוסעים כולל תצוגות עגולות חדשניות ומסך גג OLED בגודל 30 אינץ', שמציג מידע ובידור לכל יושבי הרכב.
החידוש המרשים ביותר מגיע דווקא מהיכולת להעלים ולגלול מסכים: מסך "אחורי נגלל" המתגלגל פנימה כשהוא לא בשימוש, פותר את הסיכון לפגיעה במסך מרגלי ילדים או מטען, ומאפשר ליצור תא נוסעים נקי וללא מסכים גלויים כשאין בהם צורך. טכנולוגיה זו - שהוכיחה עצמה בטלפונים מתקפלים - זולגת לראשונה לעולם הרכב ומדגישה את המהפכה שמובילה DRIVE.
מלבד האסתטיקה והחדשנות, מסכי DRIVE מביאים גם בטיחות: עמעום אוטומטי, הפרדה חכמה בין תצוגות נהג/נוסע, ונראות מעולה בכל תנאי תאורה. אנשי סמסונג מסבירים: "בעידן הרכב כמוצר דיגיטלי, הפלטפורמה התצוגתית היא הבמה המרכזית לחוויית הנסיעה - וכל מסך מוכוון לכך שלא רק ידהים, אלא גם ישרת ויגן על נוסעי הרכב".
