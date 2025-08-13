כיכר השבת
אפל מתקרבת לחלום ה"אייפון מזכוכית" - מהפכה בעיצוב בעשור הקרוב

פיתוח חדשני במבנה זכוכית מלא, בשילוב מסך גמיש מקיף, נתקל עדיין באתגרים ייצוריים - אנליסטים מעריכים כי יחלוף זמן עד שיגיע לשוק (טכנולוגיה)

הדמייה של המכשיר עם זכוכית גמישה (צילום: רשתות חברתיות)

אפל ממשיכה לקדם את חזון העיצוב השאפתני שלה - אייפון שנראה ומרגיש כיחידה אחידה מזכוכית אחת. על פי פטנט חדש שהוגש ב־14 במארס 2025, המכשיר יורכב משישה צדדים של זכוכית מחוברת, עם מסך גמיש שיתפרס על פני כל המשטחים, כולל הקצוות המעוגלים. המשתמשים יוכלו להפעיל ולהחליק אייקונים סביב כל המכשיר, וליהנות מממשק "סרט" רציף המקיף אותו מכל עבר.

שרטוט של המכשיר עם המסך מזכוכית גמישה (צילום: APPLE)

למרות ההתקדמות, אפל מודה כי הדרך לייצור סדרתי עדיין ארוכה. אתגרים בתחום עיבוד הזכוכית, שילוב רכיבים ותכנון עמידות מחייבים פתרונות הנדסיים מורכבים. הפטנט אף כולל התאמות לפתחים למיקרופון ולרמקולים מבלי לפגוע במראה האחיד.

הזמן שבו נראה את המכשיר הזה על המדפים עדיין רחוק. לפי הערכות, מדובר ביעד של מספר שנים לפחות, כשבינתיים אפל מתמקדת בהשקת ה־iPhone 17 Air כשלב הבא בהיסטוריית העיצוב שלה. המיזם משתלב עם שיתוף הפעולה המורחב עם קורנינג, עליו הוכרז ב־6 באוגוסט, במסגרתו תשקיע אפל 2.5 מיליארד דולר בייצור זכוכית לכיסוי כל מכשירי האייפון והאפ־ווטש במפעלי החברה בקנטקי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

