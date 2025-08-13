הדמייה של המכשיר עם זכוכית גמישה ( צילום: רשתות חברתיות )

אפל ממשיכה לקדם את חזון העיצוב השאפתני שלה - אייפון שנראה ומרגיש כיחידה אחידה מזכוכית אחת. על פי פטנט חדש שהוגש ב־14 במארס 2025, המכשיר יורכב משישה צדדים של זכוכית מחוברת, עם מסך גמיש שיתפרס על פני כל המשטחים, כולל הקצוות המעוגלים. המשתמשים יוכלו להפעיל ולהחליק אייקונים סביב כל המכשיר, וליהנות מממשק "סרט" רציף המקיף אותו מכל עבר.

שרטוט של המכשיר עם המסך מזכוכית גמישה ( צילום: APPLE )