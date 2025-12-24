בעולם שבו המידע בשדה הקרב זורם בשברים של שנייה, היכולת לשמוע ולהישמע היא ההבדל בין הצלחה לכישלון מבצעי. חברת Silynxcom הישראלית, המתמחה בפיתוח מערכות תקשורת טקטיות מוקשחות, הודיעה היום על הישג אסטרטגי משמעותי: הזמנת רכש בהיקף של למעלה מ-3 מיליון דולר מלקוח צבאי מרכזי באסיה.

על פי הודעת החברה, הזכייה הגיעה לאחר מכרז רחב היקף ומורכב שפרסם צבא המדינה האסייתית. מדובר בהזמנה הכוללת את חוד החנית של מוצרי החברה: מערכות אוזניות טקטיות פנימיות (In-Ear) המיועדות לתנאי הקיצון של שטח הלחימה.

לוחם מחובר: האסטרטגיה שמאחורי הרכישה

השוק האסייתי נמצא בשנים האחרונות בתנופת מודרניזציה אדירה. צבאות האזור מאמצים את תפיסת ה-"Connected Soldier" (הלוחם המחובר), שבה כל חייל הוא יחידת קצה טכנולוגית. המערכות של סילינקסקום מאפשרות בדיוק את זה: ביטול רעשי פיצוצים וירי תוך הגברת קולות הדיבור והסביבה ("מודעות מצבית"), ואינטגרציה מלאה עם מערכות הקשר הצבאיות הקיימות.

ההזמנה הנוכחית אינה מקרית; היא מגיעה לאחר שהחברה השלימה חוזים קודמים בהצלחה מול אותו לקוח, מה שמעיד על אמון גבוה בטכנולוגיה הישראלית שנבחנה כבר בתרחישים מבצעיים.

אבן דרך בהתרחבות הגלובלית

"הזמנה היסטורית זו מייצגת אבן־דרך מרכזית בהתרחבות האסטרטגית שלנו ברחבי אסיה", מסר ניר קליין, מנכ"ל סילינקסקום. "לאחר שסיימנו בהצלחה חוזים קודמים בשוק מפתח זה, אנו נרגשים להעמיק את הקשר עם לקוח מוערך זה". קליין הוסיף כי הזכייה צפויה לפתוח דלתות להזדמנויות נוספות באזור אסיה-פסיפיק, שנחשב לאחד השווקים הביטחוניים הצומחים בעולם.

החוזה החדש לא רק מזריק מיליונים לקופת החברה, אלא מבצר את מעמדה של ישראל כמעצמת פתרונות טקטיים ללוחם הקצה, המסוגלת לספק פתרונות הישרדות ותקשורת גם בסביבות הרועשות והדינמיות ביותר על פני הגלובוס.