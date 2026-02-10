חייל רוסי

במשך חודשים, הצליחו הכוחות הרוסיים להשיג יתרון טכנולוגי מסוכן בשטח באמצעות רשת הלוויינים Starlink. אך ביום רביעי האחרון, הכל השתנה. הטרמינלים ששימשו את היחידות הרוסיות לאורך כל קו החזית "הוחשכו" לחלוטין. סרחי "פלאש" בסקרסטנוב, יועץ לשר ההגנה האוקראיני, תיאר את המצב במונחים קיצוניים: "עבור האויב בחזית, זו לא סתם בעיה – זו קטסטרופה. הפיקוד והשליטה קרסו לחלוטין. פעולות תקיפה הופסקו במגזרים רבים".

בלוגרים צבאיים רוסים אישרו את הדיווחים המדאיגים מהשטח, וציינו כי שום ניסיון לאתחל את המכשירים לא הועיל. אחד הערוצים המזוהים עם הקרמלין אף הודה כי המצב "החזיר את הכוחות למציאות של פברואר 2022", תקופה שאופיינה בחוסר תיאום מוחלט בין היחידות הרוסיות. רשת ההברחות של פוטין כיצד הגיעו מסופי Starlink לידיים רוסיות למרות הסנקציות? חקירה חשפה רשת ענפה של מתווכים ומבריחים שפעלו דרך איחוד האמירויות, הולנד והונג קונג. הטרמינלים הופעלו באמצעות חשבונות שנרשמו במדינות שלישיות, מה שאפשר לרוסיה לעקוף את החסימות. דרמה בשחקים: הכנף ניתקה זמן קצר לאחר ההמראה - המטוס נחת בים | צפו אריה רוזן | 13:38 המסופים הללו הפכו את הכטב"מים הרוסיים לקטלניים במיוחד. בניגוד לרחפנים רגילים, אלו המצוידים בסטארלינק היו חסינים ללוחמה אלקטרונית (EW), שכן הם לא הסתמכו על אותות רדיו או GPS שניתן לשבש בקלות. הם אפשרו למפעיליהם לשלוט בהם בזמן אמת, מגובה נמוך ובמרחקים עצומים, ושימשו לתקיפת מטרות אזרחיות, כולל רכבת נוסעים באזור חרקוב.

מאסק | כטב"ם תקיפה רוסי מסוג "שאהד-136" המכונה ברוסיה "גראן-2" כאשר הריבוע הלבן הוא מסוף "סטארלינק" (Starlink) שהותקן עליו. ( צילום: שאטרסטוק - רשתות חברתיות )

הפתרון המבריק: "מגבלת מהירות" ורשימות לבנות

השינוי הדרמטי הגיע בזכות שיתוף פעולה הדוק בין משרד ההגנה האוקראיני לבין הנהלת SpaceX בראשות גווין שוטוול ואילון מאסק. המהלך הראשון היה פשוט אך גאוני: SpaceX הטילה מגבלת מהירות של 75-90 קמ"ש על הטרמינלים. מאחר וכטב"מים רוסיים טסים במהירות של 180-270 קמ"ש, הם פשוט נותקו מהרשת ברגע שהחלו בטיסתם.

אילון מאסק אישר את המהלך באופן אישי ב-1 בפברואר, כשהצהיר: "הצעדים שנקטנו כדי לעצור את השימוש הבלתי מורשה של רוסיה בסטארלינק עבדו". בנוסף, הופעלה מערכת "רשימה לבנה" בתיאום עם ממשלת אוקראינה, המאפשרת רק למסופים מאומתים ורשומים לפעול בשטח המדינה.

ההשפעה של המהלך הטכנולוגי הזה על שדה הקרב היא לא פחות ממדהימה. שר הדיגיטל האוקראיני, פדורוב, ציין כי מאז כניסת מגבלות המהירות לתוקף, "אף אוקראיני לא נהרג על ידי כטב"ם רוסי המשתמש בסטארלינק". בעוד שחלק מהכוחות האוקראיניים חוו שיבושים זמניים, השירות עבורם משוקם בהדרגה תחת מערכת הרישום החדשה.

הקרב על עליונות טכנולוגית במלחמה באוקראינה ממשיך, אך נכון לעכשיו, המהלך של SpaceX הצליח לנטרל את אחד הכלים המסוכנים ביותר בארסנל של מוסקבה.