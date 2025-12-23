מהפכה? סמארטפונים עם קיבולת חסרת תקדים של סוללה - בדרך לשוק

בעולם שבו כל פיקסל על המסך וכל שנייה של ביצוע מורכב צורכים כוח עיבוד חסר תקדים, היצרניות נאלצות להמציא מחדש את ליבת הטלפון - הסוללה. חברת Honor הסינית מובילה את המגמה עם סדרת Honor Win, שתוצג רשמית ב־26 בדצמבר ותכלול סוללת 10,000 mAh מבוססת טכנולוגיית Qinghai Lake Silicon‑Carbon שפותחה בחברה. מדובר בקפיצה דרמטית, שהופכת את הסדרה החדשה למכשירים הראשונים בשוק הסמארטפונים שמציעים קיבולת בקנה מידה כזה, מבלי לוותר על ביצועים דגליים.

על פי החברה, ניתן יהיה לשחק ב'משחקים תובעניים' במשך כחמש שעות רצופות ולהישאר עם יותר ממחצית הסוללה - נתון שממחיש את יעילותה. המכשירים ישולבו במעבדי Snapdragon 8 Gen 5, זיכרון LPDDR5X ואחסון UFS 4.1, עם מערכות קירור אקטיביות והגנה תקנית IP68/69 שתאפשר שימוש בתנאים קשים.

במקביל, שיאומי פועלת באותו כיוון עם Redmi 15 5G, המצויד בסוללת 7,000 mAh מדגם "Surge" - הכוללת גם היא תמהיל סיליקון־פחמן. לדברי החברה, היא שומרת על כ־80% מטעינתה גם לאחר 1,600 מחזורים מלאים. בנוסף, דגם זה תומך בטעינה מהירה בהספק 33 ואט וטעינה הפוכה של 18 ואט, מה שהופך אותו בפועל למטען נייד לשאר מכשירים.

ואם כבר מדברים על מטענים ניידים, חברת הסטארט־אפ BMX פורצת גבולות עם קו חדש של מטענים מגנטיים חכמים המבוססים על תאי אלקטרוליט חצי־מוצקים. מדובר בשילוב בין סוללה מוצקה לנוזלית - טכנולוגיה שמפחיתה משמעותית את סכנת ההתלקחות, ומאפשרת המשך פעולה גם לאחר פגיעה פיזית בתא. החברה מדווחת על עמידות יוצאת דופן בפני ניקוב ועיקום של המטען, לצד עלייה של פי שניים במחזורי הטעינה לעומת סוללות ליתיום‑יון רגילות.

עם זאת, החדשנות מגיעה במחיר: המטענים החדשים עולים כמעט פי שניים ממקביליהם המסורתיים, והייצור עדיין מאתגר בשל הצורך בחומרים באיכות גבוהה ועמידות ממושכת. ועדיין, המגמה ברורה - הסוללה אינה רק רכיב תומך, אלא מרכז הכובד הטכנולוגי הבא של עולם המובייל.

בין אם מדובר בגיימרים, מטיילים או משתמשים שמבקשים חופש מהשקע, נראה שהשנים הקרובות יסמנו שינוי תפיסתי: עידן שבו עוצמת האנרגיה והבטיחות משתלבים סוף‑סוף במכשירים ניידים, ומצמצמים את הפער הנצחי בין ביצועים לסוללה.