כיכר השבת
רצף אירועים מדאיג

בזמן שעלו לטיסה: עשן רעיל פשט בתא בשל סוללה שעלתה באש; 8 נוסעים נפצעו

טיסה פנימית בנורבגיה של חברת התעופה סקנדינביה איירליינס (SAS) שהתכוננה להמריא פונתה בעקבות סוללת ליתיום שעלתה באש בתוך מזוודת יד של נוסע ומילאה את תא הנוסעים בעשן רעיל | שמונה נוסעים פונו לבית חולים להשגחה רפואית לאחר שאיפת עשן (תעופה)

מטוס של סקנדינביה איירליינס (SAS) |אילוסטרציה (צילום: מתוך אתר החברה)

שמונה בני אדם פונו לבית החולים לאחר שסוללות ניידות שהיו בתוך תיק של אחד הנוסעים עלו באש בתיק נוסע ומילאו את תא הנוסעים בעשן רעיל. זוהי התקרית האחרונה בסדרת תקריות מדאיגות הקשורות לסוללות ליתיום בתאי הנוסעים של מטוס.

התקרית התרחשה בנמל התעופה של אוסלו ב-14 באוקטובר, אך נחשפה רק כעת לאחר שוועדת חקירת התאונות של נורבגיה פתחה בחקירת התקרית.

השריפה פרצה בזמן שנוסעים עדיין עלו על מטוס איירבוס מסוג A320 חדש לגמרי, המופעל על ידי חברת התעופה הסקנדינבית SAS, בנמל התעופה אוסלו בנורבגיה, למה שהייתה אמורה להיות טיסה שגרתית בת 40 דקות לברגן.

כ-50 נוסעים כבר עלו למטוס כאשר עשן החל להתפרץ ממזוודות הנוסעים. צוות האוויר נכנס מיד לפעולה, והורה לנוסעים לרדת מהמטוס בעודם עוטים מכשירי נשימה מיוחדים המכונים "ברדסים לעשן" כדי שיוכלו לכבות את האש מבלי לשאוף את העשן הרעיל שמילא את תא הנוסעים.

בהצהרה, חוקרי התאונות מסרו כי שמונה אנשים פונו לבית החולים בשל שאיפת עשן רעיל, וכמה מהם נשארו בבית החולים להשגחה למשך הלילה. עם זאת, כל אלה שפונו לבית החולים שוחררו תוך 48 שעות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר