שמונה בני אדם פונו לבית החולים לאחר שסוללות ניידות שהיו בתוך תיק של אחד הנוסעים עלו באש בתיק נוסע ומילאו את תא הנוסעים בעשן רעיל. זוהי התקרית האחרונה בסדרת תקריות מדאיגות הקשורות לסוללות ליתיום בתאי הנוסעים של מטוס.

התקרית התרחשה בנמל התעופה של אוסלו ב-14 באוקטובר, אך נחשפה רק כעת לאחר שוועדת חקירת התאונות של נורבגיה פתחה בחקירת התקרית.

השריפה פרצה בזמן שנוסעים עדיין עלו על מטוס איירבוס מסוג A320 חדש לגמרי, המופעל על ידי חברת התעופה הסקנדינבית SAS, בנמל התעופה אוסלו בנורבגיה, למה שהייתה אמורה להיות טיסה שגרתית בת 40 דקות לברגן.

כ-50 נוסעים כבר עלו למטוס כאשר עשן החל להתפרץ ממזוודות הנוסעים. צוות האוויר נכנס מיד לפעולה, והורה לנוסעים לרדת מהמטוס בעודם עוטים מכשירי נשימה מיוחדים המכונים "ברדסים לעשן" כדי שיוכלו לכבות את האש מבלי לשאוף את העשן הרעיל שמילא את תא הנוסעים.

בהצהרה, חוקרי התאונות מסרו כי שמונה אנשים פונו לבית החולים בשל שאיפת עשן רעיל, וכמה מהם נשארו בבית החולים להשגחה למשך הלילה. עם זאת, כל אלה שפונו לבית החולים שוחררו תוך 48 שעות.