מונית של זוקס בנסיעה עירונית ( צילום: יצרן )

שבועות בודדים בלבד אחרי שנרשמה התלהבות רבה מהפיילוט, חברת Zoox שבבעלות אמזון השיקה בימים אלה שירות מוניות רובוטיות ראשוני לציבור הרחב בלב לאס וגאס. הרכבים, שנבנו ייעודית לנסיעות אוטונומיות וללא נהג, פועלים באזור רצועת בתי המלון, עם תחנות איסוף והורדה מובנות באתרי תיירות פופולריים כמו Resorts World, Luxor ו-New York-New York. Zoox מציבה רף חדש: המונית שלה - שנראית כמו קופסה קומפקטית - נטולת הגה לחלוטין, עם מושבים הפונים פנימה, דלתות נפתחות אוטומטית, בקרת אקלים אישית, ובטיחות אקטיבית הכוללת חיישנים שמונעים נסיעה ללא חגורה לכל נוסע. בשלב הראשון מוצעות הנסיעות חינם לכל דורש, וההזמנה מתבצעת דרך אפליקציה ייעודית של החברה. השירות יישאר ללא עלות עד לקבלת אישורי רגולציה לגביית תשלום, ובחברה מצהירים כי המחירים העתידיים יהיו דומים לאלו של מוניות רגילות או אובר וליפט.

האפליקציה של החברה ( צילום: Zoox )

הרובוטקסי של זוקס מיוצר כיום במפעלי החברה בקליפורניה, והוא לחלוטין חשמלי ובנוי כך שאין אפשרות לשלוט בו ידנית. יכולתו לנסוע לשני הכיוונים ללא צורך בסיבוב, כמו גם חווית הנסיעה הכללית, נבחרו כך שיתאימו לשירות עירוני צפוף בו נדרשת גמישות מרבית. המיזם הוא חלק מניסיון לבסס את אמזון גם בזירת התחבורה האוטונומית – תחום מתפתח עם פוטנציאל רווחיות גבוהה אך גם אתגרים משמעותיים: רגולציה, חששות בטיחות, עלויות פיתוח, וכן התחרות מול ענקיות טכנולוגיה נוספות ובראשן ויימו וטסלה.

בינתיים, Zoox מצהירה כי בכוונתה להרחיב את השירות לערים נוספות בארה״ב, בראשן סן פרנסיסקו, אוסטין ומיאמי. התגובות עד כה משתנות מסקרנות זהירה ועד להתרגשות רבה, וקצב האימוץ וההתרחבות יקבעו האם מדובר בפריצת דרך שתשנה את פני התחבורה בערים בעולם.