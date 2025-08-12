חברת טסלה קיבלה כעת רישיון רשמי להסעת נוסעים במדינת טקסס, המאפשר לה להפעיל את שירות ה"רובוטקסי" שלה בהתאם למסגרת רגולטורית חדשה שתיכנס לתוקף ב־1 בספטמבר. הרישיון, שהוענק על ידי מחלקת הרישוי וההסדרה של טקסס, רושם את Tesla Robotaxi LLC כחברת תחבורה מורשית לצד שחקנים ותיקים כגון אובר וליפט.

המהלך מגיע לאחר פיילוט מוגבל שהחלה החברה באוסטין ביוני, במסגרתו פעלו כעשרה רכבי Model Y עם נהגי ביטחון. על פי הרישיון החדש, טסלה נערכת למעבר למצב נהיגה אוטונומית מלאה, ללא נהג בטיחות, בתוך אזור גיאוגרפי מוגדר שהוכפל לאחרונה בגודלו.

המסגרת הרגולטורית החדשה מעוגנת בחוק סנאט 2807, שאושר ביוני על ידי המושל גרג אבוט. החוק מחייב חברות הפועלות עם כלי רכב אוטונומיים לקבל רישיון ולהגיש תוכניות בטיחות מפורטות, תוך התחייבות לעמוד בכללי התנועה ולשתף פעולה עם כוחות החירום. בנוסף, החברות מחויבות לכיסוי ביטוחי של לפחות 250 אלף דולר, וחשופות לקנסות אזרחיים של עד 25 אלף דולר לכל הפרה.

החקיקה נולדה בעקבות 370 תאונות בהן היו מעורבים רכבים אוטונומיים בין השנים 2019 ל־2024, והמחוקקים מדגישים כי מטרתה היא בניית אמון בין הציבור לטכנולוגיה. "הטכנולוגיה האוטונומית יכולה לשגשג כאן - אבל רק אם תושבי טקסס יבטחו בה", אמר יוזם החוק, הסנאטור צ'ארלס שוורטנר.

מבחינה אסטרטגית, הרישיון בטקסס מעניק לטסלה יתרון על פני שווקים בהם הרגולציה מחמירה יותר, כמו קליפורניה. על פי אנליסטים, מגזר הרובוטקסי בארה״ב נכנס כעת לשלב המסחור, וצפוי להתרחב משמעותית בשנים הקרובות. אלון מאסק, מנכ"ל טסלה, רואה בשירותי הרובוטקסי עוגן מרכזי באסטרטגיית ההכנסות לטווח הארוך של החברה, לצד פיתוח דגם ה־Cybercab והרחבת יכולות ה־Full Self-Driving.