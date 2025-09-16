חברת Hesai הסינית ממשיכה לחזק את מעמדה כיצרנית ה-LiDAR המובילה בעולם, עם חתימה על הסכם אספקה של 40 מיליון דולר לחברת רובוטקסי אמריקאית מובילה - ששמה לא פורסם - במסגרתו תשמש Hesai כספק הבלעדי של חיישנים לרכבים אוטונומיים עד סוף 2026. הסכם זה מגיע לאחר שיתוף פעולה נוסף עם Motional, מיזם הנהיגה האוטונומית של יונדאי ו-Aptiv, במסגרתו מותקנים ארבעה חיישני LiDAR של Hesai בכל רכב רובוטקסי IONIQ 5 של החברה בארה"ב.

לפי מחקר Yole Group, Hesai מחזיקה ביותר מ-61% מנתח השוק העולמי בתחום חיישני LiDAR לרכב אוטונומי בדרגה 4, ומובילה זו השנה הרביעית ברציפות את הספקים לרכבים המסוגלים לנהוג ללא התערבות אדם בתנאים מסוימים.

השוק הגלובלי לרובוטקסי, שביסודו נמצאות טכנולוגיות ה-LiDAR המתקדמות ביותר, צפוי לזנק מגודל של 4.43 מיליארד דולר בשנת 2025 ל-188.91 מיליארד דולר עד 2034, בעיקר בזכות פריצות דרך טכנולוגיות, תמריצים רגולטוריים והרחבת צי הרכב האוטונומי בערים מרכזיות בארה"ב.

הדומיננטיות הסינית מורגשת היטב: ספקי ה-LiDAR הסיניים מחזיקים כבר מעל 80% מנתח השוק העולמי, ומובילים את המהפכה בתחום הנהיגה האוטונומית. תשע מתוך עשר מפתחות הרובוטקסי הגדולות בעולם רוכשות חיישנים מ-Hesai, שמבליטה שילוב של עלות, אמינות ויכולת ייצור מסחרית רחבת היקף.

בתוך המציאות הדינמית, שחקניות כמו Waymo של Alphabet, שמפעילה שירותי נהיגה אוטונומית בלוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, פיניקס ואוסטין ומבצעת כ-200 אלף נסיעות בתשלום בשבוע, לצד ניסויים ראשוניים של Tesla בתחום הרובוטקסי באוסטין, מסמלות את התחרות הגוברת בצמרת שוק החיישנים, עם התרחבות השירותים במהירות לקראת סוף שנת 2025.

הביקוש ל-LiDAR, הן כתוצאה מהפיכת מערכות ADAS (מערכות עזר לנהיגה) לחובה רגולטורית והן ממרוץ לחדשנות בענף הרכב, ממשיך להתרחב. החיישנים הללו מספקים יכולות מיפוי תלת-ממדיות מדויקות וסיוע בזיהוי אובייקטים בזמן אמת, והם נחשבים כלי חיוני בפתרונות נהיגה אוטונומית עתידיים.

הצפי לשנים הבאות הוא להמשך הגדלת נפח השוק, כניסה של טכנולוגיות חיישן מתקדמות חדשות, והתעצמות התחרות סביב ההובלה הסינית - מה שמבטיח כי שוק ה-LiDAR יישאר במרכז המהפכה התחבורתית העולמית.