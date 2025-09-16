המתיחות בים סין הדרומי הגיעה היום לשיא חדש עם דיווחים דרמטיים על עימות בין משמר החופים הסיני לספינות הפיליפינים סמוך לשונית סקרבורו המריבה. משמר החופים של סין הצהיר כי ירה תותחי מים לעבר ספינות פיליפיניות, בטענה ל"פלישה בלתי חוקית" לאזור ולניגוח מכוון של אחת מכלי השיט הסיניים. לפי סין, למעלה מעשר ספינות פיליפיניות "פלשו באופן בלתי חוקי" למים הטריטוריאליים שלה באזור השונית.

מנגד, משמר החופים הפיליפיני האשים את סין ב"פעולות אגרסיביות" נגד ספינותיה, שלדבריהם היו במשימה הומניטרית לספק למעלה מ-35 סירות דיג פיליפיניות בשונית. המועצה הימית הפיליפינית אף הכחישה מכל וכל את ההאשמות הסיניות, וכינתה אותן "עוד מקרה של דיסאינפורמציה ותעמולה סינית".

התקרית מגיעה שבוע בלבד לאחר שסין אישרה תוכניות להפוך את השונית לשמורת טבע לאומית, מה שמוסיף שמן למדורת הסכסוך המתמשך על ריבונות וזכויות דיג באזור. בעוד שהמתח בין המדינות הוביל לסכסוכים דיפלומטיים חוזרים, עימותים חמושים טרם פרצו באזור, אך התקריות כוללות תותחי מים, ניגוח סירות ותמרונים מסוכנים שנחשבים על ידי הפיליפינים כ"קרובים באופן מסוכן".

בית הדין הקבוע לבוררות בהאג פסק בשנת 2016 כי תביעותיה הגורפות של סין באזור אינן נתמכות על ידי החוק הבינלאומי, אך בייג'ינג דוחה את ההחלטה.