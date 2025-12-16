משפחה מוושינגטון די.סי. דיווחה כי במהלך ששת החודשים האחרונים, נמסרו לביתה יותר ממאה חבילות שלא הוזמנו על ידה, שיועדו למעשה למלון מקומי.

אחת מדיירות הבית, שהזדהתה בשם בריטני, סיפרה כי אורחים במלון ארלו, הממוקם במרחק של כקילומטר מביתה, מזמינים חבילות מאמזון, אך בטעות בוחרים את כתובתה במקום את כתובת המלון. לדבריה, כתובתה מופיעה ברשימת האפשרויות של אמזון לפני כתובת המלון, מה שמוביל לטעויות חוזרות.

בריטני סיפרה כי לביתם הגיעו משלוחים מגוונים במיוחד, החל ממזון לחתולים ותוספי ויטמינים ועד למסור שרשרת. היא ציינה כי קיים הבדל של אות אחת בלבד בין כתובתה לבין כתובת המלון, מה שהחמיר את הבלבול.

לדבריה, הבעיה אינה מסתכמת רק בקבלת החבילות, אלא גם בהטרדות חוזרות בשעות מאוחרות, כאשר אנשים מגיעים ודופקים על דלת הבית לאחר השעה שמונה בערב, כדי לאסוף את המשלוחים, דבר שמקשה במיוחד כאשר יש ילד בבית. אמזון מסרה כי היא מודעת לבעיה, חוקרת את המקרה ופועלת למציאת פתרון.

במקרה דומה שאירע מוקדם יותר השנה בקליפורניה, תושבת דיווחה כי ביתה הוצף במאות חבילות לא רצויות של אמזון במהלך השנה שקדמה לכך. לדבריה, כל החבילות הכילו כיסוי מושב לרכב מעור סינתטי, שנמכר על ידי מוכר סיני באמזון בשם Liusandedian.

בדיקה העלתה כי כתובת ביתה הופיעה ככתובת ההחזרה של החברה. לאחר הפרסום אספה אמזון את החבילות מביתה, ומסרה כי היא פועלת למציאת פתרון קבוע לבעיה.