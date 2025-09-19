עיצוב שרירי וחד ( צילום: יצרן )

קופרה חשפה בתערוכת מינכן את קונספט ה-Tindaya - הקרוסאובר הגדול, המתוחכם, והאמוציונלי ביותר שהיא יצרה עד כה. שמו של הרכב נגזר מהר טינדאיה האיקוני שבאיים הקנריים, ועיצובו משדר אגרסיביות עתידנית עם אלמנטים פיסוליים לא שגרתיים: קווים מחודדים, חתימת תאורה דיגיטלית משולשת, ו"שדרה" של אלומיניום תלת-ממדית שחותכת את הגג ומדגישה את צללית הפאסטבק. האורך הכולל נמתח ל-4.72 מטר, וה-Tindaya רכוב על גלגלי 23 אינץ'. מדובר גם בתצוגה טכנולוגית מרשימה: הוא מבוסס על פלטפורמת SSP המתקדמת של קבוצת פולקסווגן, ומצויד במערכת הנעה היברידית בטכנולוגיית REEV (טווח מאריך) חדשה - צמד מנועים חשמליים, הנעה כפולה, ומנוע בנזין 1.5 ליטר. ההספק המשולב עומד על 365 קילוואט (כ-496 כ"ס), התאוצה ל-100 קמ"ש אורכת 4.1 שניות, וטווח הנסיעה הכולל (דלק+חשמל) אמור לעלות על 1,000 ק"מ, כאשר הטווח החשמלי לבדו כ-300 ק"מ.

עם דלתות בפתיחה לצדדים שונים ( צילום: יצרן )

עיצוב שרירי וחד ( צילום: יצרן )

הקונספט אינו רק הצהרת עיצוב, אלא גם הצהרת כוונות פילוסופית: בניגוד לגל האוטונומיה, קופרה בחרה להדגיש את האדם בקדמת הבמה ("No drivers, no Cupra"), ומציבה את חווית הנהיגה - ולא הטכנולוגיה בלבד - במרכז. בתא הנוסעים הארבע-מושבי, שנראה כאילו יצא מסרט מדע בדיוני, יש תצוגה מרכזית עצומה, הגה בסגנון יוקרתי-משחקי וגולת חן אינטראקטיבית ("The Jewel") שמבקרת את האווירה, התאורה והצליל בחלל הפנים בהתאם למצבי הנהיגה והקשר בין מכונה לנהג.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

ה-Tindaya עשוי חומרי קומפוזיט קלים המחליפים סיבי פחמן, והוא נצבע בגוון מתכתי מט בהשראת האוקיינוס האטלנטי. בדומה לעיצובים מהעולם האקזוטי, ניכרים בו השראות של "שרירים מפוסלים דינמיות רגשית וחיבור אנושי". העיצוב המובהק מבטיח שגם בגרסת הייצור (שתגיע כנראה ב-2027-2028) הרכב ימשיך את המהפכה הסגנונית של המותג.

הכירו את סמסונג DRIVE: דור חדש של מסכים חכמים ודינמיים לרכב אבישי לוי | 10:28

עם הצלחה מסחררת בעולם (צמיחה של 36% ו-216,000 רכבים שנמכרו השנה), קופרה ממשיכה להביא עיצובים חדשניים וחוויות נהיגה שונות.