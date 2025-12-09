ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי התכנסה היום (שלישי) לדיון בנוגע לשורת שינויי מס שיחולו על הרכבים הפרטיים ודחתה את בקשת האוצר לעלות מסים על רכב חשמלי.

בוועדה דנו בין היתר על שווי שימוש ברכב, מס יוקרה ומס קנייה על רכבים חשמליים. הוועדה דרשה ממשרדי הממשלה לשוב לדיון עם תכנית שתעודד את החדרת הרכבים הירוקים לשוק, ולא רק לכאלה שידם משגת.

האוצר הביא לוועדה הצעה להעלאת מס הקנייה על רכבים חשמליים מ-45% בשנה הנוכחית ל-52% עם תקרת הטבה של 30,000 ש"ח. לפי האוצר, ההכנסות ממיסוי רכבים ירוקים יעמדו בשנת 2026 על 90 מיליון ש"ח ובשנה שלאחר מכן 80 מלש"ח.

יו"ר הוועדה ח"כ מילביצקי לנציגי משרדי הממשלה: "לא מדובר במגה סכומים של משרדי ממשלה. אם אתם מאמינים ברפורמה ירוקה ברכבים ושהדרך להמשיך את החדירה של אותם רכבים היא לא להעלות מס, לכו תסגרו את זה עכשיו בדיוני התקציב, כשהכל עדיין פתוח. בואו לא נשגע את היבואנים כל שנה עם מיסוי משתנה. אני מבקש מכם לחזור לדיון הבא בוועדה עם תכנית רב-שנתית בעלת מדדים ברורים שמראים איך חוזרים למסלול שמחדיר יותר רכבים לשוק, בלי מס גודש ובלי מס נסועה".

מיליבציקי הוסיף: "במידה ולא – אמליץ לחברי הוועדה שלא לאשר את ההפחתה. אני מציע ששלוש המשרדים הרלוונטיים, האוצר, האנרגיה והתחבורה, יתכנסו בנפש חפצה ויחלקו ביניהם את העלויות בדרך כזאת או אחרת. אל תבואו לשכנע אותנו למה להישאר במצב הנוכחי כי אני מעריך שזה לא יקרה. אם זה חשוב לממשלה, תראו לציבור שזה חשוב ותממנו את זה. אל תבואו אלינו עם בור תקציבי של 100 מלש"ח ולהגיד שאתם ממליצים שלא לגעת בזה."

יו"ר הוועדה ח"כ מילביצקי יצא נגד הצעת האוצר להעלאת אחוזי המיסוי: "ככה לא משיגים שום תכלית: ממשיכים לשמור על רכבים חשמליים לעשירים בלבד, פוגעים בהכנסות המדינה, וגם לא מקדמים את החדירה שלהם לשוק. הסובסידיה מוצדקת אם היא מלווה בתכנית להחדרת רכב ירוק לשוק, אחרת מאפשרים רק לאנשים שידם משגת לקנות רכבי יוקרה ומביאים לבזבוז כסף, שאני מתנגד לו."

הצעה נוספת שהביא האוצר נוגעת למס היוקרה שמוטל על רכבים שמחיר המחירון שלהם עולה על 300,000 ₪. יו"ר הוועדה התנגד וטען שהרף גבוה מידי: "לדעתי צריך להטיל מס יוקרה על רכבים בעלות מעל 250,000 שח. מי שיש לו סכום של 300,000 להשכיב על רכב, יכול לשלם מס למדינה. זהו ציבור שלא בהכרח צריך להיטיב איתו." היו"ר ביקש ממשרד האוצר לערוך סימולציה של כמה רכבים בעלות כזאת נקנים מידי שנה.

סביב נושא שווי שימוש התנהל דיון ער וחברי הכנסת דרשו ממשרדי הממשלה לערוך שינוי משמעותי שיתקן עיוותים קיימים כמו, עלות זהה לרכב ישן וחדש, ההשוואה בין רכבי עבודה לרכב פרטי ועוד. נציג רשות המסים אמר שהם כבר בחנו את הנושא בשנה שעבר אבל מוכנים לבחון את זה שוב.

אודי אדירי, מנכ"ל קבוצת בליליוס התייחס לשווי השימוש וכן למס היוקרה וטען שמערכת המס לא מבחינה בין רכבים פרטיים לרכבי עבודה: "רכבי עבודה, הם לרוב ואנים ש-97% מהם מזהמים ורובם גם במשקל גדול ומיותר. רכבי עבודה מזהמים פי 10 ביחס לרכב פרטי. באופן מעוות רכבי העבודה הם באותה קטגוריה של שווי שימוש. זה עשוי להגדיל הכנסות. יו"ר הוועדה הסכים עם הצעתו "זה רעיון טוב." בליליוס הוסיף: "אין סיבה שמי שקונה טרנזיט ישלם מס יוקרה. אנחנו אומרים קחו רכבי עבודה חשמליים ,בעיקר ואנים שעצמאים רוכשים אותם ויש פחות מ-200 כאלה היום ותתחשבו בהם בשווי שימוש. כתוצאה מכך הרבה יקנו רכב כזה וישלמו מס. תנו להם שווי שימוש לתקופה קצובה. אינסטלטור ושיפוצניק שנוסע על ואן לא יוכלו להחליף אותו בתחב"צ." יו"ר הוועדה ביקש ממשרדי הממשלה להתייחס בעבודה שלהם גם לדבריו של בליליוס על הרכבים הכבדים בהקשר של שווי שימוש.

יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי הציג לנוכחים את מתווה BDO ל"מודל בטריה", לפיו הטבת המס תחול על סוללת הרכב, בנוסף להטבת מיסוי הירוק. לדבריו: "הקלת המיסוי לבטרייה, שהיא פחות או יותר שווה בשוויו, ולתת עליו את חלק הארי מאפשרת את הקטנת הזיהום ואנחנו נתרכז בה. התמקדות בסוללה מגדילה את אחוז ההטבה ברכב בשווי קטן יותר ומקטינה את ההטבה ככל שהרכב יקר יותר." נטלי מירנצ'וב מרשות המיסים אמרה על ההצעה: "זה מודל שנבחן אותו, כרגע אנחנו רוצים ודאות לגבי שנה הבאה והמתווה הזה מוסיף בעיות תפעוליות."