בין רכב לאופניים חשמליים

רכב חשמלי שנטען מדוושות: סטארט-אפ צרפתי חושף רכב תלת-גלגלי מהפכני

חברת Cixi מצרפת העבירה הילוך בפיתוח ה-Vigoz - רכב תלת-גלגלי חשמלי המאפשר נסיעה בכבישים מהירים, מצויד במערכת פדלים יוצאת דופן ומציע נוחות, הגנה מתנאי מזג האוויר, וטווח נסיעה של עד 100 מייל | היוזמה שואפת להציע תחבורה חסכונית, יעילה וידידותית לסביבה, תוך הפחתת פליטת מזהמים ועלויות תחזוקה לעומת רכבים מונעי דלק (רכב)

הרכב הצרפתי (צילום: יצרן)

חברת Cixi, סטארט-אפ חדשני מצרפת, חשפה לאחרונה את הדגם המעודכן של כלי הרכב התלת-גלגלי המתפתח שלה - ה-Vigoz. בניגוד לרכב חשמלי רגיל או לאופניים חשמליים, ה-Vigoz מסווג ככלי רכב חשמלי בקטגוריית L5, אך למעשה מתפקד כהיבריד ייחודי שמשלב בין היכולות של רכב חשמלי לבין אלה של אופניים חשמליים.

הלב של המערכת - Pedal Energy Recovery System (פדלים ללא שרשרת) - מאפשר לרוכב להפיק אנרגיה תפעולית באמצעות הדוושות דרך מערכת חשמלית, ולשלוט בצורה טבעית במהירות ובלימה על ידי הדיווש. בזכות שלדת מגן שהתווספה, הנוסעים מוגנים מפני פגעי מזג האוויר וגם גלויים יותר לנהגים האחרים, ובנוסף, ישנו מושב אחורי שנועד לנוסע נוסף ותא מטען אחורי ייעודי לציוד.

בתוך הרכב התקינה החברה מערכת HVAC מתקדמת לנוחות כל השנה - בחורף ובקיץ. למרות שהמפרט המלא של הדגם הסופי טרם נקבע, החברה שואפת להגיע לטווח נסיעה של כ-160 ק"מ (100 מייל) וזמן טעינה קצר יחסית של כשש שעות בלבד משקע ביתי סטנדרטי (220V).

בדומה לרכבים חשמליים אחרים, גם כאן מדובר במינימום תחזוקה - אין שרשרת, לא נדרש טיפול או החלפת שמנים, ועלות הטעינה זולה יחסית לרכבים מונעי דלק. גם טביעת הרגל הפחמנית נמוכה משמעותית משל רכב בעל מנוע בעירה פנימית.

המעבר לכלי רכב חשמליים ותלת-גלגליים ידידותיים לסביבה תופס תאוצה ברחבי העולם, כאשר כלים כמו ה-Vigoz עשויים להציע למשתמשים ניידות עירונית וחוץ-עירונית נגישה, והפחתה משמעותית בזיהום ובתלות ברכב המסורתי. דוגמה להשפעה ירוקה לפי סוכנות הסביבה האמריקאית היא הנתון לפיו רכב ממוצע מונע בנזין פולט כ-4.5 טונות של פחמן דו-חמצני בשנה, והעדפת תחבורה חכמה יותר - כמו אופניים חשמליים וכלים דומים - יכולה להביא לחיסכון של מאות ואף אלפי קילומטרים של נסיעה מזהמת בשנה אחת בלבד.

