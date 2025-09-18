גל מחאה רחב היקף בצרפת נגד מדיניות הממשלה נרשם היום (חמישי) עם מאות אלפי מפגינים ברחבי המדינה. על פי ההערכות, בין 600 ל־900 אלף איש השתתפו בכ־250 צעדות ועצרות, שגררו עימותים עם המשטרה, מעצרים רבים והפרעות בתחבורה ובמערכת החינוך.

בפריז יצא בצהריים לדרך מצעד גדול של האיגודים המקצועיים. מזכ"לית ה־CGT סופי בינה העריכה כי כבר בשעות הבוקר השתתפו מעל 400 אלף בני אדם. גם ראשי שמאל בולטים, בהם ז'אן־לוק מלנשון ומנואל בומפר, הצטרפו להפגנות בדרום המדינה.

אולם לצד המחאות נרשמו אירועים אלימים: עד השעה 14:00 נמנו 243 אלף מפגינים ו־119 עצורים ברחבי צרפת, כששישה שוטרים נפצעו. בליון דווח על שני נפגעים – בהם שוטר שאיבד שן בעקבות ירי זיקוקים – ועל שלושה עצורים. לפי המשטרה, כ־400 משתתפים התנהגו באלימות מתוך כ-14 אלף מפגינים. במרסיי ניסו קבוצות רעולי פנים להתקרב לתחנת סן-שארל, והמשטרה פיזרה אותם. גם בנאנט נרשמו עימותים עם כוחות הביטחון.

אירוע חריג נרשם בבניין משרד האוצר בפריז, שם חדרו כחמישים מפגינים לחצר המתחם במשך כעשרים דקות. לפי הודעת משרד הכלכלה, לא נגרם נזק אך הודגש כי "חופש הביטוי אינו מצדיק פלישה למוסדות המדינה".

מערכת החינוך הייתה משותקת בחלקה: 23 בתי ספר נסגרו לחלוטין ו-52 נוספים חוו חסימות חלקיות. שיעור השובתים במערכת עמד לפי משרד החינוך על 17%, לעומת נתוני האיגודים שטענו לשיעור כפול בחלק מהחטיבות. גם במוסדות להשכלה גבוהה דווח על חסימות נרחבות, במיוחד באזור מונפלייה.

תחבורה ציבורית נפגעה בצורה ניכרת, בעיקר במטרופולין של פריז, שם דווח על שיבושים ברכבת התחתית ובקווי ה־RER. בנוסף, 80%–90% מבתי המרקחת בצרפת נותרו סגורים כחלק מהשביתה.

ברקע, ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו עקב מקרוב אחר ההתפתחויות. שר הפנים הפורש ברונו רטייאו דיווח על ירידה בהיקף ניסיונות החסימה לעומת הצפוי, וטען כי הדבר נובע מהיערכות נרחבת של המשטרה. מנגד, מנהיג "צרפת הבלתי נכנעת", איש השמאל האנטישמי מלנשון האשים אותו בפרובוקציה מכוונת: "כל פעולה אלימה משרתת אותו, כדי שיוכל להציג עצמו כמציל הסדר".

המחאה קיבלה רוח גבית בציבור: סקר שפורסם ב־BFMTV מצא כי יותר ממחצית מהצרפתים מביעים תמיכה במאבק האיגודים. מארגני ההפגנות הדגישו כי מדובר רק בתחילת הדרך, והזהירו כי אם הממשלה לא תשנה כיוון כלכלי וחברתי – המחאה תתרחב עוד יותר.