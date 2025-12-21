כיכר השבת
סן פרנסיסקו חוותה הפסקת חשמל - והרכבים האוטונומיים נתקעו ברחובות | צפו

בשבת האחרונה נרשמה הפסקת חשמל רחבת היקף בסן פרנסיסקו, שבעקבותיה הרכבים האוטונומיים נתקעו ברחובות העיר| הרכבים התקועים גרמו לפקקי תנועה נרחבים (בעולם)

הרכבים האוטונומיים תקועים במהלך הפסקת החשמל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בשבת האחרונה נרשמה הפסקת חשמל רחבת היקף בסן פרנסיסקו, כאשר כ‑130,000 בתים ועסקים נותרו ללא חשמל, והרכבים האוטונומיים נתקעו ברחובות העיר.

הרכבים נתקעו באמצע הצמתים, וגרמו לפקקי תנועה נרחבים. בעקבות ההפסקה, שירותי הרכב האוטונומי ווימו (Waymo) השעו זמנית את פעילותם בעיר.

מחלקת ניהול החירום של סן פרנסיסקו הודיעה כי נרשמו "הפרעות תחבורה משמעותיות" בכל רחבי העיר, וקראה לתושבים להימנע מנסיעות לא חיוניות.

חברת החשמל המקומית PG&E לא מסרה מיד את הסיבה להפסקת החשמל, שהשפיעה על כחמישית מלקוחותיה בעיר. עם זאת, רשויות הכבאות ציינו כי לפחות חלק מהפסקות החשמל נגרמו כתוצאה משריפה שפרצה במתקן מתח גבוה בעיר.

בהמשך הערב, PG&E מסרה כי עד השעה 23:30 חזר החשמל לכ‑95,000 לקוחות, בעוד שכ‑35,000 לקוחות נותרו ללא חשמל. החברה הוסיפה כי צוותי העבודה ימשיכו לפעול לאורך הלילה כדי להשלים את השחזור.

סן פרנסיסקו נחשבת לאחת הערים המובילות בעולם בתחום הרכבים האוטונומיים, עם מאות רכבים אוטונומיים פועלים ברחבי העיר מדי יום. רובם שייכים לחברות כמו ווימו, קרוז ורובוטקס, והם מספקים שירותי נסיעה ציבוריים ונסיעות ניסיוניות, לצד שימושים במחקר ופיתוח טכנולוגיות תחבורה חכמה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

