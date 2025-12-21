ארמון האליזה הודיע היום (ראשון) כי הוא רואה בחיוב את נכונותו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לשוב לשולחן הדיונים עם נשיא צרפת עמנואל מקרון.

בהודעה רשמית מטעם הנשיאות הצרפתית הוגדרה עמדת הקרמלין כצעד "מבורך", וצוין כי בימים הקרובים יוחלט בפריז באילו תנאים ובאיזו דרך יחודש הקשר בין המנהיגים. "זה מבורך שהקרמלין נותן הסכמה פומבית למהלך הזה. אנו נחליט בימים הקרובים על הדרך הטובה ביותר לפעול", נמסר מטעם האליזה.

ההתפתחות מגיעה לאחר שדובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, הצהיר במהלך הלילה כי פוטין מוכן לדיאלוג עם מקרון.

פנייה זו באה בעקבות דברים שנשא נשיא צרפת ביום שישי האחרון בתום פסגה בבריסל, שם טען כי לנוכח הסיכויים להפסקת אש, קיימת תועלת מחודשת בשיחה עם הנשיא הרוסי. מקרון הדגיש כי על אירופה ואוקראינה להיות מעורבות ישירות בתהליך המדיני כדי למנוע מצב שבו ארצות הברית מנהלת את המגעים מול רוסיה באופן בלעדי. "אני חושב שלנו, האירופים והאוקראינים, יש אינטרס למצוא את המסגרת לחידוש הדיון הזה בצורה מסודרת. אחרת, אנו נדון בינינו לבין עצמנו בזמן שנושאים ונותנים אחרים ידברו לבדם עם הרוסים, וזה מצב לא אופטימלי", דברי מקרון.

בצרפת הבהירו כי כל התקדמות מול מוסקבה תיעשה בשקיפות מלאה מול נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי והשותפים באירופה, במטרה להוביל להסכם שלום איתן ויציב. בארמון האליזה ציינו כי הפלישה הרוסית והתנהלותו של פוטין מנעו כל אפשרות להידברות בשלוש השנים האחרונות, אך הנסיבות המשתנות מצדיקות כעת בחינה מחדש של ערוצי התקשורת. המנהיגים שוחחו לאחרונה בטלפון בתחילת חודש יולי, אולם באותה עת לא נרשמה פריצת דרך והצדדים נותרו חלוקים בדעותיהם.

במקביל למגעים בין פריז למוסקבה, נמשכות השיחות בפלורידה בהשתתפות שליחיו של דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, המארחים נציגים מאוקראינה ומאירופה וכן את השליח הרוסי קיריל דמיטרייב. עם זאת, בקרמלין הבהירו היום כי נכון לעכשיו לא מתגבשת פגישה משותפת של כלל הנציגים יחד.