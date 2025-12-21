כיכר השבת
מנהל התחנה זינק ברגע האחרון לתפוס נוסע שנגרר עם הרכבת | צפו

מבצע הצלה נועז בתחנת רכבת בהודו זכה לתשומת לב רבה ברשת, לאחר שנוסע נמנע מתאונה קטלנית | בסרטון ממצלמת אבטחה הנוסע מנסה לעלות על הרכבת בעודה נעה, ומחליק. מנהל התחנה פועל מיד להצילו (בעולם)

רגעי ההצלה (צילום: by x South Western Railway)

מבצע הצלה נועז בתחנת הרכבת פנדוואפורה שבהודו זכה לתשומת לב רבה ברשת, לאחר שנוסע נמנע מתאונה קטלנית.

בסרטון ממצלמת אבטחה שהתפרסם ברשתות החברתיות נראה אדם הלובש חולצה לבנה שנראה ממהר, מנסה לעלות על הרכבת בעודה נעה, ומחליק. מנהל התחנה פועל מיד להצילו - ומונע את התדרדרותו יחד עם הרכבת.

חברת הרכבות הדרום‑מערבית (South Western Railway) ההודית פרסמה את הסרטון בחשבון הרשמי שלה ב‑X, והדגישה את מהירות תגובתו של מנהל התחנה. בפוסט נכתב כי מר אביג'יט סינג, מנהל תחנת פנדוואפורה, הפגין "נוכחות דומיננטית ומסירות יוצאת דופן", במטרה להציל את הנוסע מסכנה קרובה.

הסרטון זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, והמשתמשים שיבחו את האומץ של מנהל התחנה ואת קבלת ההחלטות המהירה שלו. רבים כינו את פעולתו יוצאת דופן ומצילת חיים, והעריכו את המחויבות של צוות הרכבות לבטיחות הנוסעים.

