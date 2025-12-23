יונדאי Staria מ-2021 ( צילום: יצרן )

יונדאי אישרה רשמית כי תחשוף בתערוכת הרכב של בריסל, שתיפתח ב־9 בינואר 2026, דגם חשמלי חדש לחלוטין שיזכה לבכורה עולמית. לפי הדיווחים, מדובר בגרסה חשמלית מלאה ל־Staria, המיניוואן הגדול של החברה, שאמור להפוך לכלי הרכב הגדול ביותר בהיצע החשמלי של המותג - מעל ה־Ioniq 9, שאורכו 5.06 מטרים ואף מעל גרסת הבנזין של ה־Staria שמגיעה לאורך 5.25 מטרים.

על פי הודעת החברה, הדגם החדש יציע “טכנולוגיה חשמלית מתקדמת במיוחד, כולל מערכת טעינה מהירה במתח של 800 וולט” - בדומה לארכיטקטורה של ה־Ioniq 9. המשמעות: טעינה מ־10% ל־80% תימשך כ־20 דקות בלבד. טכנולוגיה ואסטרטגיה בתמונת הטיזר שפרסמה יונדאי נראים קווי עיצוב המזכירים את ה־Staria המחודשת, כולל פס תאורה לד לאורכה של החזית. רף ואן נופל, סגן נשיא המוצרים של יונדאי מוטור אירופה, אמר כי "הדגם החדש מרחיב את ההיצע שלנו, מה־INSTER העירונית ועד ה־IONIQ 9 היוקרתית - וממחיש את ההתפתחות החשמלית של המותג עבור השוק האירופי".

התמונה שפרסמה יונדאי ( צילום: יצרן )

על פי דיווח של The Korea Economic Daily, ה־Staria EV תצויד במנוע בהספק של 160 קילוואט (כ־215 כ"ס) ובסוללת ליתיום־יון בקיבולת של 84 קוט"ש מדור רביעי. הייצור הסדרתי צפוי להתחיל במחצית 2026 במפעלי יונדאי באולסן, קוריאה הדרומית.

תצוגת בריסל: חזית החשמול האירופית

תערוכת הרכב של בריסל, שתיערך בין 9 ל־18 בינואר, תהווה גם במה להצגת ה־Ioniq 6 המעודכנת, שתוצג לראשונה בתערוכה אירופית. יונדאי תקים במקום אזור ייעודי - N Zone - שיאפשר למבקרים להכיר מקרוב את דגמי הביצועים החשמליים החדשים: Ioniq 5 N ו־Ioniq 6 N, שניהם עם הספק מרבי עצום של 641 כוחות סוס.

ואן נופל הדגיש כי "בריסל היא פלטפורמה חשובה עבורנו להציג כיצד מוצרינו החשמליים וטכנולוגיותינו מתפתחים בהתאם לדרישות הלקוחות באירופה". מארגני התערוכה צופים הגעה של למעלה מ־300 אלף מבקרים.

ה־Staria החשמלית תתמודד ישירות מול Volkswagen ID Buzz, המצויד בסוללות של 79 עד 86 קוט"ש, ועם Kia PV5 Passenger, המציע סוללות של 51.5 עד 71.2 קוט"ש. בניגוד ל־Kia המשתמשת במתח 400 וולט, יונדאי מציעה יתרון משמעותי בטעינה מהירה בזכות מערכת ה־800 וולט שלה - מה שעשוי להפוך את המיניוואן החדש לאחד מדגמי החשמל המשפחתיים המתקדמים והיעילים בקטגוריה האירופית.