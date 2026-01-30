טסלה נפרדת מיצור רכבי היוקרה שלה - 'נעבור לייצור רובוטים'

לאחר שנים של שמועות, אלון מאסק שם קץ להכל: במהלך שיחת המשקיעים לרבעון הרביעי של 2025 הודיעה טסלה כי תפסיק את ייצור דגמי ה‑Model S וה‑Model X עד לסוף הרבעון השני של 2026. שני הדגמים, שנחשבו לסמל הסטטוס של טסלה מאז ההשקה הראשונה של ה‑S בשנת 2012 וה‑X ב‑2015, יסיימו את דרכם כאשר פסי הייצור יוסבו לייצור המוני של רובוטי Optimus.

מאסק הסביר כי "זה הזמן להעניק ל‑Model S ו‑X פרישה מכובדת - אנחנו מתקדמים לעתיד שמבוסס על אוטונומיה". לדבריו, מי שמעוניין לרכוש את אחד הדגמים הללו "כדאי שיעשה זאת עכשיו, לפני שכבר לא ניתן יהיה להזמין".

ירידה במכירות, עלייה בהשקעה בבינה מלאכותית

במהלך 2025 נרשמו מכירות של כ‑50,850 יחידות בכלל קטגוריית "הדגמים האחרים" של טסלה - הכוללת גם את הסייברטראק והסמי - מה שמצביע על היקף של כ‑30 אלף מכירות בלבד ל‑S ול‑X. זאת בהשוואה ל‑1.58 מיליון דגמי Model 3 ו‑Y שנמכרו באותה שנה.

Genesis X Skorpio - קונספט שטח קיצוני שמיועד לעולם היוקרה אבישי לוי | 28.01.26

למרות שטסלה שמרה על קיבולת ייצור של עד 100 אלף יחידות בשנה במפעל בפרימונט, בפועל הייצור היה נמוך בהרבה. כעת יוסבו קווי הייצור למיזם הדגל החדש - Optimus - שבו מתמקדת החברה.

עידן ה‑Optimus

מאסק הודיע כי המפעל בפרימונט יעבור הסבה לייצור מיליון רובוטים הומנואידים בשנה, אך ציין שהיקף ייצור משמעותי צפוי רק לקראת סוף 2026. בתוך שלושה חודשים צפויה החברה להציג את Optimus Gen 3 - הדור הבא שתוכנן במיוחד לייצור המוני. לדברי מאסק, "בטווח הארוך ל‑Optimus תהיה השפעה כלכלית עצומה, עד כדי שינוי בתוצר הלאומי של ארצות הברית".

על פי הערכות, כבר כיום פועלים יותר מ‑1,000 רובוטים כאלה במתקני הייצור של טסלה ברחבי העולם - בעיקר במשימות לוגיסטיות ובדיקות קו ייצור.

המצב הכספי ומה הלאה

לצד ההכרזה הדרמטית, טסלה פרסמה דוחות כספיים עם הכנסות של כ‑24.9 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2025 - נתון מעט גבוה מהצפי, אך נמוך ב‑3% משנה שעברה. הרווח הנקי צנח ב‑61% ל‑840 מיליון דולר, בעוד ההוצאות התפעוליות זינקו ב‑39% ל‑3.6 מיליארד דולר. בנוסף, טסלה דיווחה על השקעה של שני מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית xAI של מאסק.

מאסק הבהיר כי החברה תמשיך לספק שירותי תחזוקה ותמיכה לבעלי Model S ו‑Model X "כל עוד הרכבים על הכביש", אך עם סיום המלאים הקיימים - שני הדגמים ייעלמו סופית מההיצע.