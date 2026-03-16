טסלה עומדת כעת בפני מכשול משמעותי ברישום הסימן המסחרי עבור ה-"Cybercab", המונית האוטונומית (רובוטקסי) החדשה שהוצגה לאחרונה.

מתברר כי בשל מה שנראה כהתמהמהות ביורוקרטית, חברת משקאות צרפתית בשם Unibev הקדימה את טסלה והגישה בקשה לרישום השם "Cybercab" באוקטובר 2024, שבועות ספורים לאחר שמאסק חשף את הרכב אך לפני שטסלה הגישה את בקשתה הרשמית בנובמבר.

משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) השעה את בקשתה של טסלה בשל "סבירות לבלבול" בציבור מול הבקשה המוקדמת יותר, וציין כי הטיעונים של טסלה נגד הדחייה אינם משכנעים מספיק. המצב מורכב עוד יותר מאחר שהשם החלופי "Robotaxi" נדחה גם הוא כיוון שנחשב למונח גנרי מדי.

כעת, טסלה עשויה להיאלץ להגיע להסדר כספי עם חברת המשקאות כדי להציל את המותג המרכזי בתוכנית הצמיחה שלה ל-2026.

התסבוכת הנוכחית מהדהדת את הדרך המפותלת שבה הושג השם "טסלה" עצמו בתחילת הדרך.

בניגוד למיתוס המקובל, מאסק לא המציא את השם ואף לא היה ממייסדי החברה המקוריים. הזכויות על השם "טסלה מוטורס" היו שייכות לבראד סיוורט מסקרמנטו, שרכש אותן כבר ב-1994 ולא מיהר למכור אותן.

בראיון האייקוני שלו לתוכנית "60 דקות" עם לסלי סטאל, חשף מאסק את הטקטיקה היצירתית והעיקשת שנדרשה כדי להשיג את השם תמורת 75,000 דולר.