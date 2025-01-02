בפעם הראשונה נבחר הדגם העתידני והממוגן של טסלה לשמש מטרה בטווחי ניסויים של צבא ארה"ב, כחלק מהיערכות לתרחישים בהם כלי רכב כאלה יופיעו בשדה הקרב בידי אויבים | הבחירה נובעת מחוסנו המבני הייחודי של הסייברטראק, שדו"ח צבאי טוען כי "אינו נפגע כפי שמצופה מכלי רכב רגילים" וממערכת החשמל המתקדמת שבו |זאת ברקע תקדים מהחזית באוקראינה, שם תועד הרכב כשהוא חמוש ומשמש כנגמ"ש מאולתר, לצד טענות כי טסלה שיבשה מרחוק את פעילותו (רכב)
מכונית טסלה מדגם 'סייברטראק' התפוצצה בשעות הבוקר אתמול בסמוך למלונו של טראמפ בלאס וגאס | ההערכה הראשונית הייתה כי מדובר בתקלה טכנית שהביאה לשריפה, כעת מתחזקות ההערכות כי מדובר באירוע מכוון - ואולי אף באירוע טרור | כל הפרטים הידועים עד כה על האירוע החריג (חדשות, בעולם)