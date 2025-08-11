כיכר השבת
טסלה משיקה חבילת שריון חדשה לסייברטראק - ונפגשת עם ביקוש שיא

חבילת ה-Terrestrial Armor, שפותחה במיוחד לשטח, נמכרה בתוך ימים ספורים ותהפוך לזמינה לכלל בעלי הסייברטראק מאוחר יותר השנה (רכב)

מיגון מלא לסוללה מפני מכשולים בנסיעות שטח. התחתית של הסייבר טראק לאחר המיגון (צילום: טסלה)

טסלה השלימה מהלך אסטרטגי חשוב בשוק רכבי השטח החשמליים עם השקת חבילת ה-Terrestrial Armor לסייברטראק - ערכת מיגון מקורית שמיועדת לשפר את יכולות הרכב בתנאי שטח מאתגרים במחיר של 3,500$. המהלך מגיע לאחר ביטול אביזר "מאריך הטווח" שתוכנן בעבר, ובכך מהווה מענה לצורך של לקוחות בחיזוק ההגנה על הרכב ללא פגיעה באחריות היצרן.

לפי דיווחי Teslarati, חבילת השריון משווקת תחילה בלעדית לבעלי גרסת ה-Foundation Series ומוצבת כתשובה ישירה למתחרים בשוק האביזרים המשלימים לרכבי שטח חשמליים. בין היתר היא כוללת מיגון תחתון לסוללה ומגיני צד מפלדה, ומספקת התאמה מדויקת ואיכות התקנה מפעלית.

המומחים מציינים כי ההשקה מציבה את טסלה בעמדה תחרותית מול ספקי אביזרים חיצוניים ואף עשויה לקבוע סטנדרט חדש בתעשייה למערכות הגנה מקוריות ברכבי שטח חשמליים. הביקוש המידי - שכלל מכירה מלאה של המלאי הראשוני - מעיד על הרצון הגובר בקרב בעלי טנדרים חשמליים להשקיע באביזרים ייעודיים המגבירים את יכולות השטח של הרכב.

