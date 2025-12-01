מכירות טסלה צנחו בחדות לאחר שאילון מאסק עצבן את האירופאים 

מכירות טסלה באירופה רשמו בחודש נובמבר ירידה חדה ברוב השווקים המרכזיים, כאשר רישומי הרכב – הנחשבים אינדיקציה למכירות – צנחו ב-58% בצרפת, 59% בשוודיה, 49% בדנמרק, 44% בהולנד ו-9% בספרד.

המדינה היחידה שרשמה עלייה משמעותית הייתה נורבגיה, בה המכירות כמעט שולשו והגיעו לשיא שנתי חדש כבר בחודש נובמבר. למרות הנתון החריג, נתח השוק הכללי של טסלה באירופה ירד מתחילת השנה ל-1.6% לעומת 2.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה במכירות החלה בסוף השנה שעברה, לאחר שמנכ"ל החברה אילון מאסק שיבח בפומבי אישים וגופים פוליטיים המזוהים עם הימין, מה שעורר מחאות ברחבי אירופה. בין השאר מאסק הופיע באירוע של מפלגת הימין הקיצונית 'אלטרנטיבה לגרמניה', שם התבטא: "אתם לא צריכים להתעסק יותר מידי בחטאי העבר", ברמז לשואה.

אף שמאסק צמצם מאז את ההתבטאויות הפוליטיות, הפעילות המסחרית של טסלה באירופה טרם התאוששה.

אנליסטים מסבירים את המגמה גם בתחרות ההולכת וגוברת מצד יצרניות סיניות ובשל התיישנות הליין-אפ של טסלה. מחקר חדש מראה כי יותר משליש מהצרכנים בשווקי הרכב הגדולים באירופה סבורים שהחידוש שמזוהה עם המותג כבר דעך, וכי הוא מפגר אחרי המתחרים בעיצוב, איכות ו"משיכה רגשית".

במקביל, נתוני תעשיית הרכב מצביעים על כך שצרכנים אירופים רבים בוחרים כיום במכוניות היברידיות על פני חשמליות מלאות – מגמה שמעמיקה את הקושי של טסלה לשמור על מעמדה ביבשת.