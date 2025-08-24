טסלה משנה כיוון: בינה מלאכותית בסין והעלאת מחירים בארה"ב

חברת טסלה משנה את פני השוק העולמי: בסין, ענקית הרכב החשמלי מתחילה לשלב דגמי בינה מלאכותית מתוצרת מקומית במכוניותיה, ובמקביל, בארה"ב, מעלָה את מחירו של הסייברטראק היקר והמדשדש עם חבילת אבזור חובה - כל זאת לנוכח מגמת ירידה במכירות הדגם.

בינה מלאכותית סינית בסין – כדי להדביק את המתחרים

כדי להתמודד עם יצרנים סינים מצליחים הדוגלים בטכנולוגיות חדשניות, טסלה שילבה את דגמי ה-AI הסיניים Doubao (בייטדאנס) ו-DeepSeek בדגם החדש Model YL שהושק באוגוסט 2025 בשוק המקומי. הבינה הרכבית מגיבה ל-"היי, טסלה", מסייעת בניווט, שליטה במערכת האקלים ושיחות חופשיות - ומספקת חוויה דיגיטלית מותאמת לסטנדרטים המקומיים. בשונה מ-Grok שמוטמע בדגמי צפון אמריקה, המערכות המקומיות מנוהלות בענן Bytedance Volcano ומחליפות לחלוטין את ממשק הקול.

המהלך מגיע על רקע דעיכת הנתח שוק של טסלה בסין (מעל 20% ב-2021 ל-10% בלבד ב-2025) והתגובה למתחרים כמו BYD שזוכים להובלה טכנולוגית ותמחור אטרקטיבי. השקת ה-Model YL גרמה לסערה: כמעט 40,000 הזמנות ביממה, החל מ-339,000 יואן (כ-47,000 דולר), והמכירות צפויות להתחיל כבר בספטמבר הקרוב.

מחיר הסייברטראק נוסק בארה"ב - ומסמן משבר

במקביל,, בארה"ב מתמודדת טסלה עם ירידה תלולה במכירות הסייברטראק ומנסה לשמר רווחיות על ידי העלאת מחיר הדגם היוקרתי Cyberbeast ב-15,000 דולר ל-117,235 דולר - כפי שעשתה לאחרונה גם במחירי מודל X ו-Y. המחיר כולל חבילת Luxe חובה – עם תוכנת נהיגה אוטונומית וטעינה חופשית בסופרצ'רג'רים, אולם הוא מפספס את הסף לקבלת מענק המס הפדרלי.

המגמה מתבטאת גם במספרים: ברבעון השני של 2025 נמכרו רק 4,306 יחידות, ירידה של 50% ביחס לאשתקד. הטבת מחיר של 10,000 דולר למלאי לא הצליחה לעצור את הסחף, וטסלה צפויה לספק פחות מ-22,000 רכבים השנה, רחוק מהתחזית של אילון מאסק ל-250,000 יחידות שנתיות. מנגד, ההבטחה המקורית הייתה סייברטראק במחיר פתיחה של 39,900 דולר בלבד.

מבט לעתיד - מותאמות שוק ומבחני הישרדות

טסלה ניצבת בפני מציאות שוק מורכבת: סין מחייבת שילוב מערכות מקומיות מתקדמות, ואילו בארה"ב היא נלחמת לשמר רווחיות למרות דשדוש חמור במכירות הסייברטראק והתרחקות מהבטחות העבר. מיצוב טכנולוגי מדויק והתאמת מוצרים לשוק הפכו לחובה עבור מי שרוצה להוביל את מהפכת התחבורה החשמלית בשני הקטבים המרכזיים של עולם הרכב.