חיל האוויר האמריקאי רוכש שתי מכוניות סייברטראק של טסלה כדי להשתמש בהן כמטרות בניסויי ירי מדויק בטילים מתקדמים, במסגרת ניסויי חימוש המבוצעים בטווח הניסויים של ווייט סנדס שבניו מקסיקו. לפי מסמכי הרכש, הסיבה לבחירה המפתיעה היא חשש שמדינות או קבוצות אויב ישתמשו ברכבי סייברטראק בעתיד הקרוב, בשל מבנה הגוף הייחודי והעמידות החריגה שלהם לפגיעות ישירות.

הסייברטראקים מצטרפות ל-31 כלי רכב נוספים - מכוניות, רכבי שטח וטנדרים רגילים - שנרכשו לצורך ניסויי ירי במסגרת תוכנית ה־Stand Off Precision Guided Munitions, המיועדת לכוחות המבצעים המיוחדים של ארצות הברית. בניגוד ליתר הדגמים שלא צוינו לפי מותג, במקרה של הסייברטראק נכתב במפורש כי מדובר בדגם של טסלה.

"לא מגיבים כצפוי לפגיעות ישירות"

במסמכים שהוגשו בחודש פברואר, ציין חיל האוויר כי "הרכב מגיב בצורה חריגה לפגיעות כבדות, ואינו נפגע כפי שמצופה מכלי רכב סטנדרטיים." עוד הודגש מבנהו החריג - שלדת נירוסטה בלתי צבועה, מבנה זוויתי ומערכות חשמל מתקדמות (מערכת חשמל של 48 וולט) — אשר מייחדים אותו מתחרות סטנדרטיות הבנויות מפלדה צבועה או אלומיניום.

רקע מבצעי: סייברטראק בחזית אוקראינה

החשש של הפנטגון אינו תיאורטי בלבד. בשנת 2024, ראש הרפובליקה הצ'צ'נית רמזאן קדירוב פרסם סרטונים שבהם נראה טנדר סייברטראק חמוש במקלעים ומופעל באוקראינה. לפי טענתו, רכבים אלה סופקו ללוחמים בעקבות תרומות, אך ביקר את חברת טסלה בטענה כי החברה ניתקה מרחוק את הגישה לאחד הרכבים לזמן קצר.

דרישות טכניות: גלגלים תקינים, בלי סוללה

לפי דרישות הרכש, הסייברטראקים שיסופקו לצבא לא צריכים להיות מתפקדים לחלוטין, אך עליהם לכלול גלגלים וצמיגים תקינים וללא נזילות. לפני שיגיעו לשטח הניסויים, כל הנוזלים חייבים להיות מרוקנים והסוללות יוצאו מהרכב. הרכבים ישמשו מטרה לניסוי ירי בטילים מתקדמים, ביניהם טילי Hellfire AGM-114, טילי Griffin AGM-176 ונשקי דיוק נוספים.

למרות ההבטחות הגדולות מצד מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, כי הסייברטראק הוא כלי "עמיד בפני אפוקליפסה" ואף "חסין כדורים", הרכב ספג ביקורת רבה מאז שיצא לשוק בשנת 2023, כולל עשרות קריאות תיקון ובעיות איכות, עם מכירות נמוכות בהרבה מהצפוי — כ-10,700 יחידות בלבד ב-2025 לעומת תחזית מקורית של 250,000 בשנה.