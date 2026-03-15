בכנס תעשיית השבבים שנערך בסופוט, פולין, בהובלת ארגון SEMI, הציג תומאס מורגנשטרן - סגן נשיא בכיר לייצור ב‑STMicro – סרטון ובו נראה רובוט מכניס דיסקים עגולים מסיליקון עליהם מייצרים שבבים (הנקראים וופרים) למכונה. "זהו הראשון שלנו," אמר מורגנשטרן לקהל. "בשנים הקרובות אנחנו מדברים על מספרים החוצים את רף המאה, של הומנואידים העובדים במתקנינו."

לדבריו, הרובוטים ייטלו על עצמם משימות שחוזרות על עצמן או דורשות מאמץ פיזי ניכר, וישחררו עובדים לעיסוק בתחומים טכנולוגיים ומיומנים יותר. החברה אף השיקה תוכנית הסבה והכשרה לעובדים קיימים כדי להתאים את כוח העבודה למציאות החדשה. "אם אתה עובד בשלוש או ארבע משמרות - רובוט אחד יכול להחליף שלוש מהן," אמר מורגנשטרן לכתבי רויטרס. "המטרה שלנו איננה לסגור מתקנים באירופה, אלא להגדיל את היעילות ואת הכדאיות התפעולית."

המהלך מתבצע בשיתוף חברת Oversonic Robotics מאיטליה, שפיתחה את הרובוט ההומנואידי RoBee, שהוכנס לראשונה לפעילות במתקן האריזה והבדיקות של STMicro במלטה בסוף 2025. RoBee נועד לשתף פעולה עם עובדים ועם מערכות האוטומציה הקיימות, ולנהל זרימות ייצור ולוגיסטיקה מורכבות.

יצרנית שבבים תחת לחץ

יוזמת האוטומציה מגיעה על רקע תוכנית ההתייעלות השאפתנית שהשיקה STMicro באוקטובר 2024, הכוללת קיצוץ של כ־5,000 עובדים. בעוד שבצרפת כבר הושגה התקדמות, המהלך נעצר באיטליה בשל התנגדות ארגוני העובדים במפעל אגרטה שבלומברדיה. באמצע 2025 דיווחה החברה על הפסד רבעוני ראשון מזה יותר מעשור - בעיקר בשל עלויות הארגון מחדש.

כמו מתחרותיה האירופיות NXP Semiconductors ואחרות, גם STMicro מתמודדת עם תחרות עזה מצד יצרנים סינים ואסייתיים אחרים, שמובילים כיום את תחום האוטומציה בתעשייה. שדרוג המפעלים הוותיקים באירופה נחשב תהליך מורכב ויקר, הכרוך ברגולציה נוקשה ובמו"מ מתמשך עם איגודי עובדים. בנוסף, מתקנים קיימים לרוב אינם זכאים לסבסוד במסגרת חוק השבבים של האיחוד האירופי (EU Chips Act), שמופנה בעיקר לפרויקטים חדשים וחדשניים.

שינוי רחב בתעשייה

ארגון SEMI, המייצג את תעשיית השבבים העולמית, קורא מזה זמן להרחבת החקיקה הבאה – Chips Act 2.0 – כך שתתמוך גם בשדרוג שרשרות ייצור קיימות ולא רק בהקמת מתקנים חדשים. ב‑STMicro רואים באימוץ הרובוטים ההומנואידים אסטרטגיה שתאפשר לגשר בין דור ישן של ייצור לבין תעשייה עתירת בינה מלאכותית, ולהבטיח שחלקה של אירופה בעולם השבבים לא יישחק.