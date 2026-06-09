ארה"ב מסמנת 188 חברות מוכרות שמשמשות כזרוע לצבא סין

הפנטגון ( צילום: שאטרסטוק )

בצעד דרמטי, משרד ההגנה האמריקאי הוסיף לרשימת החברות הקשורות לצבא סין שמות שמוכרים בכל בית: ענקית המסחר עליבאבא, יצרנית הרכב החשמלי BYD ומנוע החיפוש Baidu.

הרשימה המעודכנת כוללת כעת 188 ישויות סיניות, זינוק משמעותי לעומת כ-130 בשנה שעברה, ומשקפת את החשש בוושינגטון מהאסטרטגיה של בייג'ינג להשתמש בחברות אזרחיות לצרכים צבאיים. למרות שהחברות עדיין יכולות לפעול בארצות הברית, הן עומדות בפני נזק תדמיתי כבד והגבלות מחמירות. החל מהחודש, נאסר על משרד ההגנה האמריקאי לחתום על חוזים ישירים איתן, והחל מ-2027 האיסור יתרחב גם לרכישת מוצריהן דרך צדדים שלישיים. חברי קונגרס אמריקאים כבר קוראים להסיר את החברות הללו מהמסחר בבורסה בארה"ב, בטענה שהן מאפשרות את ההתעצמות הצבאית של סין.

עליבאבא ( צילום: שאטרסטוק )

רובוטים ושבבים בכוונת

הרשימה החדשה חושפת עד כמה עמוק החשש האמריקאי: חברת Unitree, שרובוטים שלה הופיעו ב-"America's Got Talent", סומנה כחברה קריטית לשרשרת האספקה הצבאית.

יצרניות הזיכרון המובילות CXMT ו-YMTC הוחזרו לרשימה לאחר שהוסרו ממנה לתקופה קצרה. גם ענקית ה-BioTech WuXi AppTec נוספה לרשימה, במהלך שגרר תגובה חריפה מצדה.

עליבאבא ו-Baidu מיהרו להכחיש את הקשר לצבא: "אין לכך שום בסיס, אנחנו לא חלק מאסטרטגיה צבאית-אזרחית", מסרו מהחברות. שגרירות סין בוושינגטון תקפה את המהלך וטענה כי ארה"ב "מותחת את המושג ביטחון לאומי" כדי לפגוע בחברות סיניות ולייצר סביבה עסקית מפלה.

המהלך מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, פחות מחודש לאחר פגישת הנשיא דונלד טראמפ עם שי ג'ינפינג בבייג'ינג, שם ניסו המנהיגים לשמור על הפסקת אש שברירית במלחמת הסחר. כעת, נראה שוושינגטון כבר לא מתייחסת לחברות אלו כמקרים מבודדים, אלא כחלק ממאבק אסטרטגי על השליטה בטכנולוגיה העולמית.