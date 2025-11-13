כיכר השבת
החברה היקרה בעולם

ענקית השבבים: אנבידיה בדרך להקמת מרכז פיתוח בלב הפריפריה

יצרנית השבבים החזקה בעולם אנבידיה, בוחרת בישראל להקים את קמפוס הפיתוח הבא שלה | מה עומד מאחורי ההחלטה שמביאה את ענקית הבינה המלאכותית אל לב הפריפריה? (חדשות בארץ)

מנכ"ל אנבידיה מציג משבבי החברה (צילום: Shutterstock)

ענקית השבבים אנבידיה (NVIDIA), מהחברות היקרות והרווחיות בעולם, צפויה להקים את קמפוס הפיתוח הבא שלה דווקא בצפון הארץ, בקריית טבעון. ההחלטה מסמנת ניצחון למועצה המקומית אחרי חודשים של מאבק שקט בין רשויות שונות על הזכות לארח את מרכז הענק החדש.

המהלך מתרחש בעיצומו של זינוק חסר תקדים בערכה של אנבידיה, שהפכה לאחרונה לחברה הראשונה בעולם ששווי השוק שלה עבר את רף חמישה טריליון דולר. מדובר בשיא עולמי שהושג שלושה חודשים בלבד אחרי שחצתה את רף ארבעת הטריליון, בעיקר בזכות הביקוש העצום למעבדים הגרפיים שלה שהפכו מנישה טכנולוגית למנוע המרכזי של מהפכת הבינה המלאכותית. שבבים כמו H100 ו-Blackwell מניעים כיום את מודלי השפה הגדולים של חברות כמו Open, מה שהפך את אנבידיה לעמוד השדרה של תעשיית ה-AI הגלובלית.

בישראל, רשות מקרקעי ישראל אישרה לאחרונה הקצאה של כ-90 דונם בקריית טבעון לטובת הקמפוס החדש, בהליך פטור ממכרז ובמחיר מופחת. התוכנית המקורית באזור אפשרה זכויות בנייה של 120 אלף מ"ר, אך אנבידיה מתכננת להקים קמפוס רחב היקף בשטח של כ-160 אלף מ"ר שיאכלס עד שמונת אלפים עובדים. היקף ההשקעה הצפוי מוערך בכשני מיליארד שקלים.

ההחלטה על הקצאת הקרקע נבעה משילוב של שיקולים לאומיים וכלכליים: חיזוק הצפון ופיתוח תעסוקה איכותית בפריפריה, ביסוס מעמדה של ישראל כמעצמת הייטק עולמית והענקת דחיפה אזורית לאור האתגרים הביטחוניים בצפון בתקופת המלחמה. יתרון נוסף הוא הקרבה למשרדי החברה ביקנעם, שמאפשרת מעבר והתרחבות טבעית.

במקביל לפרויקט בצפון, אנבידיה ממשיכה בהתרחבות רוחבית בישראל. החברה הקימה דאטה סנטר גדול במבוא כרמל, מכפילה את מרכז המו"פ בתל אביב ומתכננת להעביר את פעילותה בבאר שבע למתחם חדש וגדול פי שלושה. ההחלטה על קריית טבעון נחשבת לצעד מקדים לפני אישור סופי מצד הנהלת החברה, ובאנבידיה מסרו כי הם ממשיכים לבחון את כל החלופות.

