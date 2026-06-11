מהפכה בשמיים: צי רחפני הלוחמה בטרור נפרס בשרון 

מיזם הרחפנים הלאומי ( צילום: פלאש 90 )

המציאות הביטחונית המורכבת בישראל מובילה לפתרונות טכנולוגיים חדשניים: השבוע החלה עיריית כפר סבא, בהנחיית ראש העיר רפי סער, בהפעלת מערך רחפנים אוטונומי מתקדם. המהלך מגיע כמענה ישיר לצורכי האבטחה המוגברים בעיר, על רקע הפיגוע המזעזע שאירע לאחרונה באזור כוכב יאיר-צור יגאל.

הפרויקט, המהווה חלק משלב המבצעי של מיזם הרחפנים הלאומי (INDI3), נכנס לפעילות מיידית ומציב את כפר סבא בחזית הערים המובילות בתחום הטכנולוגיה הביטחונית. מזרח העיר נבחר כמרחב הניסוי המרכזי, בו תיבחן האינטגרציה של כלים אוטונומיים בשגרת העבודה של מוקד הביטחון העירוני. טכנולוגיה מתקדמת בשירות הביטחון המערכת המתוחכמת, המנוהלת בשיתוף גורמים לאומיים כגון נתיבי איילון, רשות החדשנות ומשרד התחבורה, מאפשרת לרחפנים לצאת באופן עצמאי מתחנת עגינה ייעודית. הטכנולוגיה משדרת בזמן אמת תמונת מצב אווירית צלולה ישירות למוקד הביטחון העירוני, מה שמאפשר למפעילים ותצפיתנים לזהות אירועים חריגים במהירות. אסון בירושלים: הרוגה ופצוע בינוני כתוצאה מפיצוץ בלון גז - זה מה שהתגלה בחקירה הראשונית בני סולומון | 17:09 "אל תבחדי": ההודעה המפחידה של בעל חנות הרהיטים ללקוחה הירושלמית כיכר השבת | 17:31 היכולת לקצר את זמני התגובה ולהעניק מענה מהיר ומדויק לכל איום מהווה שינוי משמעותי ביכולות הביטחוניות של העיר. המערכת מצטרפת למגמה עולמית של שימוש ברחפנים לצרכי ביטחון, כפי שניתן לראות בצבאות מתקדמים ברחבי העולם המשלבים טכנולוגיות דומות.

מיזם הרחפנים הלאומי ( צילום: פלאש 90 )

תגובה לאירועי הביטחון האחרונים

"הפיגוע האחרון בשרון המחיש באופן כואב את הנחיצות של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לשמירה על ביטחון הציבור", ציין ראש העיר רפי סער. לדבריו, הבחירה בכפר סבא להובלת המיזם הארצי מעידה על האמון הרב ביכולות העירייה להטמיע מערכות מורכבות לרווחת התושבים.

האירועים הביטחוניים האחרונים באזור, כולל תאונות קשות בעיר וניסיונות חדירה של מחבלים, הדגישו את הצורך במערכות ביטחון משופרות. ההפעלה המיידית של מערך הרחפנים מגיעה כמענה ישיר לצרכים אלו.

שמירה על פרטיות התושבים

בעירייה ביקשו להרגיע את החוששים ומבהירים כי הפעילות מתבצעת תחת פיקוח הדוק של רשות התעופה האזרחית. הטיסות מתבצעות אך ורק במרחב הציבורי ולמטרות ביטחוניות ואכיפה סביבתית מוגדרות מראש, תוך שמירה קפדנית על פרטיות התושבים.

המיזם מצטרף לפיתוחים טכנולוגיים נוספים בתחום הביטחון, כגון מערכות זיהוי מתקדמות המשתמשות בטכנולוגיות חדשניות. ההשקעה בטכנולוגיה ביטחונית מתקדמת מעידה על המחויבות של העירייה לבטחון התושבים, תוך איזון עדין בין צרכי הביטחון לשמירה על זכויות הפרט.