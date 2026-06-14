השעון שהופך לרובוט: היצירה החדשה הכי משוגעת בעולם היוקרה

הרובוט-שעון ( צילום: יצרן )

כיום רוב מותגי השעונים מסתפקים בשינוי צבע ללוח, רצועה חדשה או גרסה מוגבלת עם סיפור שיווקי מהודק, אך חברת המותג השווייצרי MB&F בחרה שוב לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב: לקחת את עולם ההורולוגיה השווייצרית למקום שבו הוא כבר כמעט נוגע במדע בדיוני. היצירה החדשה שלה, HM12 The Guardian, אינה עוד שעון יוקרה. היא שעון שמתחבר לגוף רובוטי והופך לראשו של רובוט מכני שלם.

השעון הוצג לרגל 20 שנה למותג שהקים מקסימיליאן בוסר, האיש שהפך את MB&F ממותג שעונים עצמאי למעין מעבדת רעיונות מכנית. גם הפעם, המוצר החדש נראה פחות כמו אביזר אלגנטי ויותר כמו דמות עתידנית, רובוט מאיים מוקטן או פסל קינטי לשולחן העבודה של אספן שלא מתרגש מעוד רולקס נדיר.

שלושת הצבעים שבהם מגיע הרובוט-שעון ( צילום: יצרן )

שלושת הגוונים ( צילום: יצרן )

בלב ה-HM12 נמצאת תפיסה עיצובית פשוטה אך חריגה: פני השעון הם פני הרובוט. שתי “העיניים” מציגות את השעה, כאשר בצד אחד מופיעות שעות שמופיעות בקפיצות ובצד השני דקות מתגלגלות. מעליהן נמצא טורביון מרחף, שמתפקד מבחינה עיצובית כמעין “מוח” מכני חשוף, ומתחתיהן משולב מיקרו-רוטור דו צדדי בצורת גרזן הקרב המזוהה עם MB&F, באזור שבו היינו מצפים לראות פה. משפחה שלמה נסחפה למים: הסיפור שזעזע את ארה"ב אריה רוזן | 11.06.26 הנוסע תיעד: נחיל דבורים התמקם על כנף המטוס - כך פתרו את הבעיה | צפו איציק אברהם | 07:08 אבל הגימיק הגדול באמת הוא לא רק הצורה הרובוטית, אלא העובדה שהשעון אינו עומד לבדו. ה-HM12 נמכר יחד עם The Guardian, גוף רובוטי מלא שפותח בשיתוף יצרנית השעונים והאובייקטים המכניים L’Epée 1839. באמצעות מנגנון ניתוק מהיר ניתן להסיר את השעון מהרצועה, לחבר אותו לגוף הרובוט, ולשנות את ייעודו מפריט לביש לפסל מכני. הגוף עצמו אינו רק מעמד תצוגה: הוא כולל מדחום מכני בחזה, זכוכית מגדלת באחת הזרועות ופנס UV נשלף בזרוע השנייה.

הרובוט-שעון ( צילום: יצרן )

גב הרובוט ( צילום: יצרן )

גם מבחינה טכנית מדובר באחד הפרויקטים המורכבים של MB&F. המנגנון של השעון כולל 646 רכיבים ו-86 אבני חן, עם רזרבת כוח של 84 שעות. גוף הרובוט מוסיף עוד 755 רכיבים, כך שהמערכת כולה מתקרבת לכ-1,500 חלקים. המארז עשוי טיטניום בדרגה 5 ומשלב גבישי ספיר שמאפשרים הצצה למנגנון מכמה זוויות.

אחד הפרטים החריגים ביותר הוא “מגן הפנים” של השעון: מנגנון מכני המופעל באמצעות הכתר השמאלי ומאפשר לכסות או לחשוף בהדרגה את פני הרובוט. לפי MB&F, המנגנון הזה לבדו כולל יותר מ-200 חלקים, אף שהוא אינו נחוץ באמת לקריאת השעה. וזה בדיוק העניין: ב-MB&F לא מנסים רק לייצר שעון מדויק, אלא אובייקט שמספר סיפור מכני.

גב השעון ( צילום: יצרן )

פני השעון ( צילום: יצרן )

המחיר, כצפוי, מציב את The Guardian רחוק מאוד מהישג ידו של חובב שעונים רגיל: 280 אלף פרנק שווייצרי לפני מיסוי. הייצור יוגבל ל-36 יחידות בלבד, 12 בירוק, 12 בכחול ו-12 בסגול. לפי הדיווחים, אלו גם יהיו מהדורות ההשקה וגם המהדורות האחרונות, כלומר לא צפויה סדרת המשך רחבה יותר.

אפשר לראות ב-HM12 בדיחה יקרה, צעצוע לעשירים או פסל שולחני שעבר דרך מחלקת הנדסה שווייצרית. אבל אפשר גם לראות בו הצהרה על גבולות עולם היוקרה: כיום, חלק גדול מתעשיית השעונים נשען על נוסטלגיה, מהדורות רטרו ושחזורים היסטוריים, אך MB&F ממשיכה להמר על דמיון, ילדותיות מודעת ומכאניקה קיצונית.