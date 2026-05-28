מוצרים שיוצרו כמחווה ( צילום: א.ל )

בימיני המודרניים, מוצרי צריכה ויוקרה אינם נמדדים עוד אך ורק במונחים של שימושיות או איכות חומרים יבשה, אלא הם משמשים ככלים לנשיאת זיכרון, תרבותי או היסטורי. המעבר ממוצרים מסחריים פשוטים אל פיתוח מוצרים המוטמעים עמוק בתוך המורשת הסיפורית של דמויות היסטוריות ועכשוויות בולטות - מדענים, מוזיקאים, סופרים ופורצי דרך – מסמן תפנית עמוקה בפסיכולוגיית הצרכן ובאסטרטגיות השיווקיות שעובדות עליו. חברות יוקרה ועיצוב משלבות אלמנטים פיזיים ועיצוביים ישירות אל תוך חומר הגלם של המוצר, ובכך הופכות אותו לאנדרטה המאפשרת לבעליו לגעת באופן בלתי אמצעי בהיסטוריה.

השבוע ננסה לסקור מה מהמוצרים שנועדו לעשות בדיוק את הדבר הזה, לספר מחווה היסטורית לדמות מסוימת ולאפשר ללקוחות רבים לרכוש, לא רק מוצר, אלא חוויה. >> למגזין המלא - לחצו כאן המדע הקוסמי על פרק היד: שעון Bremont Hawking Limited Edition מבשלים בעצים ומתקררים בחוץ: כך נראים החיים במדינה שטראמפ הוריד על הברכיים יוסי נכטיגל | 13:24 חולה שליטה: הכפתור המזויף שרימה את האיש החזק בעולם דני שפיץ | 13:24 אחד הביטויים המתוחכמים והעמוקים ביותר למגמה זו של הפיכת חומר לזיכרון הוא שעון ה-Bremont Hawking Limited Edition, אשר הושק בשנת 2020 לציון עשור לסדרת המהדורות המוגבלות והאיקוניות של יצרנית השעונים הבריטית Bremont. השעון שהוא חלק מסדרת מחווה לדמותו של הפיזיקאי והתיאורטיקן הנודע סטיבן הוקינג, אינו מסתפק במחווה קוסמטית חיצונית לדמותו של הפיזיקאי, אלא משלב בתוכו שברי חומר ממשיים מתוך עולמו הפיזי של המדען, מה שהופך את השעון לאתר ארכיאולוגי אישי ומדעי המונח על פרק היד. הבחרה ידועה במארז ה-Trip-Tick התלת-חלקי האייקוני של השעונים שלה המורכבים משלוש שכבות, בקוטר 41 מ"מ ובעובי 14 מ"מ, במארז זה הוטמעו ארבע דיסקיות עץ מקוריות שנלקחו משולחן הכתיבה המשופע וההיסטורי של הוקינג – שולחן עץ אלון עתיק בסגנון "ויליאם ומרי" שבו הגה את תיאוריות הפיזיקה פורצות הדרך שלו. לצד דיסקיות אלו, גב השעון מכיל פיסה ממטאוריט Muonionalusta עתיק וקטע מנייר הטיוטה המקורי של מחקריו פורצי הדרך על חורים שחורים. מארז השעון בנוי בתצורת סנדוויץ' מחוזקת בגומי המעניקה לו עמידות יוצאת דופן לתנאי סביבה קיצוניים, ומצופה בציפוי DLC שחור ועמיד בפני שריטות.

סטיבן הוקינג ( צילום: Bremont )

העיצוב המכני של השעון מפרש את מושג הזמן הקוסמי של הוקינג דרך שורה של קומפליקציות מורכבות. לוח השעון, בגוון מט שחור-אפור, מציג חריטה ספירלית עדינה המדמה חור שחור, תופעה אסטרופיזיקלית שהוקינג הקדיש לה את מרבית חייו המקצועיים. טבעת השנתות הלבנה בהיקף השעון מציגה קטע המכונה "Sunlight Travel" – המציין את משך הזמן שלוקח לאור השמש להגיע לכדור הארץ. חישוב המבוסס על משוואת מהירות האור.

השעון מצויד במנגנון מכני משופר (BE-36AE) המציג תצוגת תאריך כפולה וגדולה במיקום השעה 12, ומחוג שניות רטרוגרדי מורכב הנע בקשת של 120 מעלות במיקום השעה 6, המדמה את תנועת הזמן הקוסמית עצמה.

כדי לשמר את הבלעדיות, הייצור הוגבל למספרים סמליים המתכתבים עם שנת 1988, השנה שבה פורסם ספרו האיקוני של הוקינג "קיצור תולדות הזמן". המהדורה כוללת 388 יחידות מפלדת אל-חלד, 88 יחידות מזהב ורוד המזווגות עם רצועת עור אליגטור חומה, ו-88 יחידות מזהב לבן עם לוח כחול. כל מוצר מגיע במארז מהודר הכולל תיק מסמכים ייחודי, מכתב מקוריות רשמי וחוברת מפורטת.

אחד השעונים מהסדרה ( צילום: יצרן )

אחד השעונים מהסדרה ( צילום: יצרן )

ערכה של אחד השעונים מהסדרה המוגבלת ( צילום: יצרן )

לעלות על הכביש המהיר: מכונית פרארי SP12 EC של אריק קלפטון

בעולם הרכב, פרויקטים מיוחדים בהתאמה אישית איפשרו לתרגם את השפה האמנותית וההיסטוריה האישית של מוזיקאים מובילים למבנים מכניים מהירים ויוצאי דופן. מכונית הפרארי SP12 EC היא דוגמה מובהקת לפילוסופיה זו, שבה המכונית הופכת להומאז' נע המייצג הן את הקריירה של המוזיקאי והן את זיקתו העמוקה למותג הרכב האיטלקי.

הרכב הייחודי והחד-פעמי (One-Off) נוצר בשנת 2012 במסגרת תוכנית הפרויקטים המיוחדים של פרארי עבור המוזיקאי וגיטריסט העל אריק קלפטון, בשיתוף פעולה הדוק בין מרכז העיצוב של פרארי לבין סטודיו פינינפארינה (Pininfarina) ומהנדסי החברה במראנלו.

העיצוב של ה-SP12 EC נולד מתוך תשוקתו ארוכת השנים של קלפטון לדגם הפרארי 512 BB הקלאסי של שנות ה-70 וה-80, דגם שקלפטון החזיק בשלוש גרסאות שונות שלו לאורך חייו. קלפטון ביקש לנהוג ברכב מודרני המשלב את השפה העיצובית הקלאסית והקווים המעוגלים של ה-512 BB יחד עם המכלולים המכניים המתקדמים של הפרארי 458 Italia, המשמשת כבסיס לפרויקט.

ה-פרארי SP12 EC של אריק קלפטון ( צילום: יצרן )

ה-פרארי SP12 EC של אריק קלפטון ( צילום: יצרן )

המכונית שיוצרה שומרת על מנוע ה-V8 האטמוספרי המקורי בנפח 4.5 ליטרים המפיק 419 קילוואט ומומנט של 540 ניוטון-מטר, יחד עם תיבת שבעת ההילוכים כפולת המצמדים של ה-458, על אף שהספרה "12" בשמה עוררה תחילה שמועות על שילוב מנוע V12 בנפח 6.3 ליטרים.

ההומאז' לקלפטון ולדגם המועדף עמוס בפרטים עיצוביים, החל מסכימת צבעים דו-גוונית המזכירה את המקור ההיסטורי, ועד לספוילר אחורי משולב ומעוגל בעל קווים קלאסיים וזורמים בחלקה האחורי של המכונית. קלפטון עצמו היה מעורב באופן פעיל בכל שלבי התכנון, והשווה את התהליך לעבודה מול קנבס ריק עצום, מה שהפך את הפרויקט לאחת החוויות המספקות ביותר בחייו המקצועיים. על פי ההערכות בתעשייה, עלות היצירה החד-פעמית והבלתי ניתנת לשחזור עלתה על 4 מיליון דולר (ואף הוערכה בכ-10 מיליון ליש"ט במקורות מסוימים) ומחירה אף עלה לאחר מכן בשוק האספנים כיאה לרכב יחיד מסוגו בעולם.

אריק קלפטון לצד הרכב שיוצר במיוחד עבורו ( צילום: יצרן )

לצלם בסטייל: מצלמת Leica M-P" Correspondent" של לני קרביץ

שיתוף הפעולה יוצא הדופן משנת 2015 בין חברת המצלמות הגרמנית לייקה (Leica) לבין המוזיקאי והמעצב לני קרביץ (באמצעות סוכנות העיצוב שלו, Kravitz Design) הוליד את הערכה היוקרתית Leica M-P 'Correspondent'. הפרויקט משקף קונספט פילוסופי ייחודי בעולם העיצוב המודרני: יצירת מוצר יוקרה טכנולוגי חדש לחלוטין שמראהו החיצוני מדמה שחיקה, פטינה הנוצרת עם הזמן על מתכות ושימוש ממושך בתנאי שטח קשים של כתבי שטח וצלמי עיתונות היסטוריים.

ההשראה לעיצוב הגיעה ישירות מהמצלמה הראשונה שבה השתמש קרביץ בחייו – דגם Leicaflex שקיבל מאביו כמתנה בגיל 21. חלקי האמייל השחור המבריק של מצלמת ה-M-P ושתי העדשות הכלולות בערכה - עדשת Summicron-M 35 mm f/2 ASPH ועדשת Summilux-M 50 mm f/1.4 ASPH - עברו תהליך שחיקה ידני קפדני וייחודי. תהליך זה חשף במכוון את שכבת הפליז המוזהבת שמתחת לאמייל בקצוות הגוף, ובכך יצר פטינה מלאכותית המדמה עשרות שנים של עבודה מאומצת, מבלי שהדבר יפגע באיכות המכנית של המצלמה המודרנית.

לצד המראה השחוק והנוסטלגי, המצלמה משלבת חומרי קצה אקזוטיים המדגישים את הניגוד שבין שחיקה ליוקרה מנקרת עיניים. גוף המצלמה, רצועת הנשיאה, רצועת היד ומארז הנשיאה הידני והייחודי עשויים כולם מעור נחש פיתון מובחר שנבחר בקפידה בגלל שאינו כפוף לתקנות שימור המינים. עדשת ה-50 מ"מ הכלולה בערכה עוצבה במיוחד במראה הרטרו החיצוני של קודמתה משנת 1959 (כולל טבעת הגדרת המרחק המחורצת האופיינית), תוך שימוש במכניקה ובאופטיקה מודרניות לחלוטין.

המהדורה הוגבלה ל-125 יחידות בלבד בכל העולם ונמכרה במחיר של 24,500 דולר, מה שהופך אותה לפריט אספנות נדיר המשלב בין מורשת משפחתית, תרבות מוזיקה ואומנות צילום עילית.

אחת המצלמות שיוצרו והועמדו למכירה, עם חתימה אישית מלני קרביץ ומספר סידורי בלעדי ( צילום: the Leitz Photographica Auction )

בהליך מיוחד שחקו את הצבע מעל המצלמה ליצור מראה משומש ( צילום: the Leitz Photographica Auction )

המצלמה ( צילום: the Leitz Photographica Auction )

דפים ריחניים מהעבר: ספריית הריחות של Histoires de Parfums

תרגום של אישים היסטוריים לחושים אינו חייב להיות חזותי או מכני בלבד, הוא יכול להתבצע גם דרך חוש הריח, המקושר פסיכולוגית בצורה החזקה ביותר לזיכרון אנושי. בית הבישום הנישתי הצרפתי Histoires de Parfums, שהוקם בשנת 2000 על ידי הבשם ג'רלד גיסליין, הגדיר מחדש את עולם הניחוחות באמצעות קונספט של "ספריית ריחות אולפקטורית". הבשמים בסדרה זו מפותחים כפרק בספר, כאשר הבקבוקים מעוצבים כספרים חרוטים מזכוכית כשהכיתוב מופיע על צד הבקבוק בדומה לשדרת ספר, והמהדורות הראשונות נקראות על שם שנת הלידה של האישיות ההיסטורית שהשפיעה על יצירתן.

התרגום של הדמויות לניחוחות נעשה בצורה מתוחכמת, תוך התרחקות מריחות שגרתיים ושימוש בתמציות המשקפות את אופיין הפסיכולוגי של הדמויות. דוגמה בולטת לכך היא הבושם "1828" מוקדש ליוליס ורן, אבי סיפורי ההרפתקאות המדעיים והמסעות הקלאסיים, המאופיין בתווים רעננים, ימיים ומיוערים המדמים מסע סביב העולם ומעוררים השראה לחקר המרחבים.

הסדרה כוללת גם הומאז'ים לדמויות נשיות מפורסמות כמו הסופרת ז'ורז' סאנד (הבושם "1804") המשלב ניחוחות פרחוניים וענבריים חמים, ומרגלות מתוחכמות כמו מאטה הארי (הבושם "1876"). לצד אלה, המותג מציע ניחוחות קונספטואליים נוספים המאזכרים תקופות היסטוריות ואירועים תרבותיים, כגון "1969" (Parfum de Revolte) המייצג את רוח המרד והחופש של סוף שנות השישים באמצעות שילוב מתוחכם של קקאו, פירות אקזוטיים ותבלינים חמים. ניחוח נוסף, "Ambre 114", מתרגם מיתוסים קדומים של שרף האמבר דרך וניל, בנזואין ולבדנום, בעוד "Encens Roi" לוקח את המשתמש למסע בריחות קטורת מקדשים עתיקים השואבים השראה מסרקופגים מוזהבים של מלכי מצרים. גיסליין מייצר בכך חיבור אינטלקטואלי וחושי מורכב, שבו הבושם מתפתח על העור כמו סיפור ריחני שפרקיו נחשפים בהדרגה.

אריזה בצורת ספר של Histoires de Parfums ( צילום: Histoires de Parfums )

בשמים שונים במארז כשכל אחד נושא מספר המסמל שנה ( צילום: Histoires de Parfums )

כלי כתיבה כסיפור היסטורי: סדרת Great Characters של Montblanc

חברת מונבלאן (Montblanc) העבירה את מלאכת כתיבת הסיפורים ההיסטוריים לרמת אמנות חזותית דרך סדרת העטים היקרתית הנודעת שלה, Great Characters, שהושקה לראשונה בשנת 2009 עם העט הראשון שהוקדש למהטמה גנדי. כל פריט בסדרה זו מתוכנן לפרטי פרטים ומורכב מאלמנטים סימבוליים המאזכרים את פועלו של האיש המונצח, והכל בצורה לא שגרתית.

הגיטרה של ג'ימי הנדריקס

עט זה מוקדש לגיטריסט המפורסם כשהוא משקף את השפעתו על המוזיקה המודרנית. קליפס העט עוצב בצורה מכופפת המדמה את זרוע הטרמולו (whammy bar) של גיטרת הפנדר סטרטוקסטר האגדתית שלו. פקק העט עשוי שרף יקר ערך בגוון שמנת (בהשראת גוף הגיטרה הלבנה של הנדריקס) ועליו דוגמאות גיאומטריות המועתקות ישירות מרצועת הגיטרה הרקומה שלו. טבעת הפקק מעוצבת בטקסטורה המדמה קצה של כבל גיטרה אנלוגי, ועל גבה חרוט התאריך 18-06-1967 – יום הופעתו הראשון במונטריי, בהופעה שסללה את דרכו לתהילה בינלאומית. בנוסף, חלקי העט מעוטרים בחריטות של שמות אלבומיו האיקוניים של הנדריקס, ומציגים מרקמים מנוגדים המדמים את החוויה של נגינה איכותית.

העט של ג'ימי הנדריקס ( צילום: יצרן )

העט של ג'ימי הנדריקס ( צילום: יצרן )

המהנדס מאחורי הסוס הצוהל: אנזו פרארי

עט זה מהווה הומאז' למייסד אימפריית הרכב האיטלקית ומעצב המכוניות האגדי אנזו פרארי. הקונוס שבקצה גוף העט חושף תאריכי מפתח בחייו המקצועיים: שנת לידתו (1898) ושנת ניצחונו הראשון במרוץ מכוניות רשמי (1923). ציפורן הזהב של העט (14 קראט) חרוטה במילה "Pilota" (טייס/נהג במרוצים – כינויו המוקדם של פרארי) בתוך סמל ההגה האייקוני של מכונית ה-Ferrari 250 GTO האגדתית.

העט זמין בגרסה אדומה קלאסית עם ציפורן מצופת רודיום, ובגרסת צהוב מודנה (Giallo Modena) עם ציפורן מצופת רותניום כהה, המשלבת ציטוטים ביוגרפיים ייחודיים מחייו של פרארי.

העטים של אנזו פרארי ( צילום: יצרן )

העטים של אנזו פרארי ( צילום: יצרן )

אלוף העולם והשלום: מהדורות מוחמד עלי

עבור דמותו של המתאגרף המפורסם ופעיל זכויות האזרח מוחמד עלי, פיתחה מונבלאן שלוש מהדורות נפרדות, אשר כל אחת מהן מתרגמת תקופה אחרת בחייו לחומרים יקרים וייחודיים, המייצגים את כוחו בזירה ואת תרומתו ההומניטרית מחוצה לה.

סדרת עטי המותג לזכר מוחמד עלי כוללת שלוש מהדורות ייחודיות המציגות סמליות מעולם האיגרוף וציפורני זהב יוקרתיות עם חריטת כפפה:

מהדורת ה-Special Edition (במחיר $1,570) הכוללת פקק שרף שחור דמוי שק איגרוף, גוף דמוי חבישת ידיים עם 4 פסי זירה, קליפס חגורת אליפות "ALI", רישום הניצחון במיאמי מ-1964, סמל מותג עם הספרה "1" וציפורן זהב Au 585.

מהדורת ה-Limited Edition 1942 (במחיר $5,100) המציגה פקק לכה בהשראת חלוק הקרב מזאיר, גוף מצופה זהב, עיטור פרפר מוזהב, רישום הניצחונות מ-1974 ו-1975 ("Thrilla in Manila"), סמל עם הספרה "2" וציפורן זהב Au 750 דו-גווני.

מהדורת הבוטיק Limited Edition 98 הכוללת פקק לכה כחולה עם עיטורי יונת שלום וכפפת זהב, גוף בהשראת מרכז מוחמד עלי בלואיוויל, חלקי זהב Au 750 מלא עם חריטת השנים 1978 ו-1998, סמל עם הספרה "3" וציפורן זהב Au 750 מצופה זהב חתימה.

אחד העטים מהסדרה של מוחמד עלי ( צילום: יצרן )

אחד העטים מהסדרה של מוחמד עלי ( צילום: יצרן )

אחד העטים מהסדרה של מוחמד עלי ( צילום: יצרן )

הליכה בשבילי האמנות: קולקציית Vans x Van Gogh Museum

אמנות קלאסית ואופנת רחוב מודרנית נפגשו בשנת 2018 בשיתוף פעולה איכותי ורחב היקף בין מותג הסניקרס האמריקאי Vans לבין מוזיאון ואן גוך באמסטרדם. הפרויקט נולד מתוך מטרה משותפת להנגיש את יצירותיו וסיפור חייו של וינסנט ואן גוך לקהלים חדשים מחוץ לכותלי המוזיאון, כאשר כל רווחי המיזם הוקדשו ישירות לשימור מורשתו וארכיון האמנות שלו לטובת הדורות הבאים, ובכך הפכו את הצרכנים לשותפים פעילים בפרויקט שימור היסטורי.

במקום לפנות לבחירות הבנאליות והנפוצות ביותר כמו היצירה "ליל כוכבים", בחרו מעצבי ואנס בשיתוף עם אוצרי המוזיאון להתחקות אחר ההתפתחות האמנותית של ואן גוך דרך יצירות מפתח פחות מוכרות להמונים, ובכך ללמד את הצרכנים על ציר הזמן של גדילתו כיוצר. הקולקציה כללה נעליים, ז'קטים ותיקים המעוטרים בהדפסי יצירות כמו "הגולגולת" (Skull), "פריחת השקד" (Almond Blossom), "חמניות" (Sunflowers), "דיוקן עצמי כצייר" וציור הפחם "כרם ישן עם אישה כפרית" משנת 1890.

נעלי ה-Slip-On הקלאסיות עוטרו גם בקטעים ממכתביו האישיים של ואן גוך שכתב לאחיו תיאו, המציגים את עולמו הפנימי הסוער והחיפוש העצמי שלו כיוצר. כל נעל בקולקציה זוכה לגימור פנימי המדמה את משיחות המכחול הייחודיות של ואן גוך, ומגיעה עם תגית מיוחדת המסבירה את הרקע ההיסטורי של היצירה המשולבת בה.

כך למשל דגם ה-Authentic חמניות (במחיר $65) מציג הדפס חמניות מלא על גבי הגפה לצד הדפס משיחות מכחול פנימי בסוליה, דגם ה-Slip-On Skull (במחיר $65) משלב את יצירת הגולגולת החצי-אפלה וכולל פרטים היסטוריים מובנים בתגית המצורפת, דגם ה-Slip-On Letters (במחיר $65) מעוצב כקולאז' של קטעי טקסט בכתב ידו המקורי של וינסנט מתוך מכתביו לתיאו אחיו ודגם ה-Slip-On Self-Portrait (במחיר $65) מציג מיקוד פנימי של הדיוקן העצמי כצייר על גבי גוף הנעל יחד עם חתימת המוזיאון. מלבד הנעליים היה גם ז'קט ה-Bomber Jacket פריחת השקד (במחיר $140) שמגיע בגזרה ספורטיבית ובהדפס פרחוני מלא ויוקרתי של היצירה.

נעלים עם דיוקן עצמי כצייר של ואן גוך ( צילום: יצרן )

נעלים עם דיוקן עצמי כצייר של ואן גוך ( צילום: יצרן )

נעלים נוספות מהסדרה לצד הציור ששימש כהשראה ( צילום: יצרן )

נעלים נוספות מהסדרה לצד הציור ששימש כהשראה ( צילום: יצרן )

המדע בלבני פלסטיק: סדרת המחוות של LEGO לפורצי הדרך

חברת LEGO הבינה באחת מסדרות הלגו שלה שהפכו ללהיט היסטרי ברחבי העולם בקרב אספנים, כי הרכבה פיזית של מודלים מפלסטיק יכולה לשמש ככלי חינוכי חזק להעברת הישגים היסטוריים ומדעיים, תוך יצירת מחוות מרהיבות לאישים ששינו את פני האנושות. וכך, דרך פרויקט LEGO Ideas, החברה מאפשרת למעריצים להציע רעיונות שהופכים לערכות רשמיות, המשלבות פונקציות מכניות מורכבות וחשיבה הנדסית.

גלילאו גליליי (LEGO 40595 - Tribute to Galileo Galilei)

בשנת 2023 השיקה החברה ערכת מחווה מפורטת המבוססת על עיצוב של מעריץ בשם "FIRECRACKER" שזכה בהצבעה עולמית. הדגם מייצג שחזור מפורט של חדר העבודה והמחקר של האסטרונום גלילאו גליליי, ומלא ברמזים היסטוריים ובמחוות מדעיות. במרכז החדר ניצב שולחן עבודה המחזיק שרטוט של פני הירח המכתשיים (המבוסס על איוריו המקוריים של גלילאו) ומודל מכני קטן של כדור הארץ המקיף את השמש, אותו ניתן לסובב פיזית באמצעות גלגל שיניים המוסתר בגב המודל.

ערכת הלגו של גלילאו ( צילום: לגו )

האריזה של ערכת הלגו של גלילאו ( צילום: יצרן )

בצד השולחן ממוקם שולחן צדדי ובו שני כדורים מתכתיים בגדלים שונים, המאזכרים את ניסוי נפילת הגופים המפורסם שביצע במגדל פיזה כדי להוכיח שתאוצת הנפילה החופשית אינה תלויה במסה. הדגם כולל גם פורטרט חרוט של מגדל פיזה, טלסקופ בנוי לבנים, ספרייה מורכבת ומכתב שנפל על הרצפה.

עם זאת, למרות הדיוק הרב בפרטים, הדגם כולל אנכרוניזם קטן ומשעשע: הגלובוס שבחדר מציג את יבשת אוסטרליה, שלא הייתה ממופה בימיו של גלילאו.

ערכת הלגו של גלילאו ( צילום: לגו )

נשות נאס"א (LEGO 21312 - Women of NASA)

מחווה מדעית נוספת ורבת השפעה היא הערכה המנציחה ארבע נשים חלוצות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (STEM) שפעלו במסגרת סוכנות החלל האמריקאית נאס"א. הערכה מורכבת משלוש סצנות המדגישות את תרומתן המדעית הייחודית של הדמויות, ומספקת פלטפורמת תוכן המלווה בחוברת ביוגרפית מפורטת.

בערכות נמצאות מדענית המחשב מרגרט המילטון לצד ערימת ספרי קוד המקור של תוכנת אפולו, האסטרונומית ננסי גרייס רומן ("אם ההאבל") לצד דגם של טלסקופ החלל, והאסטרונאוטיות החלוצות סאלי רייד ומיי ג'מיסון לצד דגם ומגדל שיגור של מעבורת החלל צ'לנג'ר.

ערכת נשות נאס"א של לגו ( צילום: יצרן )

נשות נאס"א של לגו ( צילום: יצרן )

מה צופן העתיד למהדורות מחווה מוגבלות?

סקירה זו של המהדורות המוגבלות ומוצרי המחווה חושף כי הצלחתם של מוצרים המוקדשים לדמויות היסטוריות ותרבותיות אינה נשענת על מותג חזק בלבד, מפורסם ככל שיהיה, אלא בעיקר על עומק הנרטיב המשולב בהם והרצון של הצרכן לשמור לעצמו חלק מן ההיסטוריה האנושית. ככל שהמותגים מצליחים להטמיע פרטים ביוגרפיים עמוקים ומורכבים יותר, כמו שילוב חומרי מורשת אותנטיים בשעוני Bremont, או הנדסת אלמנטים צורניים מדויקים המאזכרים את כלי הנגינה של הנדריקס בעטי מונבלאן, כך עולה ערכם הנתפס והתרבותי של המוצרים בעיני אספנים.

מגמה זו צפויה להמשיך ולהתפתח בשנים הבאות. העולם הופך לדיגיטלי ורדיקלי יותר ויותר, והצורך במגע פיזי באלמנטים בעלי מטען היסטורי, רגשי ואמנותי מקבל משמעות כמעט פולחנית - ניתן לראות זאת בהתפתחות העצומה של שוק האספנות העולמית בו אנשים מוכנים לשלם סכומי עתק - העיקר שברשותם תהיה פיסה היסטורית שתהיה רק שלהם.