כיכר השבת
אירוע אלים במדינה השקטה

צעק "אללה אכבר" | שלושה נפצעו בפיגוע דקירה בשוויץ - תיעוד: המחבל רץ ברחוב

מחבל דקר ופצע שלושה בני אדם בתחנת הרכבת בוינטרטור שבשוויץ תוך שהוא צועק "אללה אכבר" • המחבל נעצר על ידי כוחות המשטרה לאחר האירוע |  פרטים ראשוניים (בעולם)

שלושה בני אדם נפצעו הבוקר (ראשון) בפיגוע דקירה שהתרחש בתחנת הרכבת בעיר וינטרטור שבשוויץ. המשטרה השוויצרית מסרה כי החשוד בביצוע הפיגוע נעצר במקום לאחר שדקר את הקורבנות.

על פי הדיווחים הראשוניים, המחבל פעל בתחנת הרכבת המרכזית של העיר וינטרטור, אחת הערים הגדולות בקנטון ציריך. כוחות משטרה שהוזעקו למקום הצליחו לעצור את החשוד זמן קצר לאחר האירוע.

על פי עדי ראייה המחבל צעק "אללה אכבר" תוך כדי מעשיו. שלושת הקורבנות - כולם שוויצרים, בני 28, 43 ו-52 - פונו לבתי חולים. לא נמסר מידע על חומרת פציעותיהם.

מצב הפצועים טרם פורסם, והמשטרה השוויצרית לא מסרה פרטים נוספים על זהות החשוד או על נסיבות האירוע המדויקות. כוחות הביטחון ממשיכים בחקירת המקרה ובירור הרקע לתקיפה.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במספר אירועי הדקירה באירופה. רק לפני מספר שבועות אירע פיגוע דקירה ודריסה באיטליה בו נפצעו שמונה בני אדם, כאשר אזרח איטלקי הפך לגיבור לאומי לאחר שהשתלט על המחבל בידיים חשופות למרות שנדקר בפניו.

המשטרה השוויצרית צפויה לפרסם פרטים נוספים על האירוע במהלך היום.

פיגוע דקירהאיטליהשוויץציריך

