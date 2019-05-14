חטיבת החומרה החדשה של OpenAI, הכוללת את מעצב האייפון לשעבר ג'וני אייב, מתכננת להשיק מכשיר מהפכני בצורת עט שיתקשר ישירות עם ChatGPT | הייצור יועבר לפוקסקון בוויאטנם לאחר ויכוחים אסטרטגיים, וההשקה צפוייה במסגרת חזון שמבקש להגדיר מחדש את האינטראקציה האנושית עם טכנולוגיה (טכנולוגיה)
נחום קולימוביץ' ניגש למשוך כסף מהכספומט, ובמקום הסכום הפעוט והמבוקש שרצה, יצאו בטעות עשרות שטרות של 200 ש"ח. לרגע הוא לא הסתפק מה עליו לעשות: הוא ניגש לסניף הבנק והשיב את הכסף. הבנק מצדו הביע את הערכתו להתנהגות האזרחית הראויה, והעניק לו במתנה... עט • צפו (מעניין)
במייקרוסופט הבינו שמערכת ההפעלה החדשה של ווינדוס 8 שמותאמת במיוחד למכשירי המגע תיצור התנגשות עם משתמשים שלא מחזיקים מכשיר מגע, ולכן היא עובדת כעת על הפיתוח החדש שלה, העט שבתוכו תושתל מצלמה מזערית ישדר למחשב את הבחירה שלכם, יתן לכם אפקט זהה לזה שבמכשיר המגע.
"הבעיה היא לא בזמרים, וגם לא בקהל, אלא במה שהזמרים חושבים שהקהל רוצה לשמוע. ודווקא נראה לי שרוב המאזינים מעדיפים את הסגנון החסידי הרגיל". הגולש "עט" מנתח: מה עובר על המוזיקה החסידית, מדוע כבר לא מייצרים להיטים כמו פעם, ומי אחראי לשינוי? * מסכימים? טקבטו