מכתב יד לטקסט מוקלד: OpenAI מפתחת עט חכם עם המעצב האגדי

ענקית הבינה המלאכותית OpenAI מתכוננת לפרוץ לתחום החומרה עם מוצר צרכני ראשון - עט חכם המופעל באמצעות בינה מלאכותית. לפי דיווחים עדכניים, המכשיר נקרא בשלב הפיתוח "Gumdrop" ופותח בעיצובו של ג’וני אייב, מי שעמד מאחורי העיצובים האייקוניים של אפל. העט צפוי לאפשר למשתמשים לכתוב הערות בכתב יד שיומרו בזמן אמת לטקסט ויתקשר ישירות עם ChatGPT, ואף לבצע אינטראקציות קוליות טבעיות.

במסגרת האסטרטגיה החדשה, OpenAI העבירה את הייצור לספקית פוקסקון בוויאטנם, לאחר מחלוקת על מיקום פסי הייצור עם שותפתה המקורית Luxshare הסינית. ההחלטה לשמור על ייצור מחוץ לסין נובעת משיקולי ביטחון מידע והעדפה רגולטורית ברורה. ייתכן כי בהמשך תתרחב ההרכבה גם למפעלי פוקסקון בארצות הברית.

על פי הדיווחים, מנכ"ל החברה סם אלטמן התרשם עמוקות מהאב־טיפוס הראשוני שתואר כ"איכותי באופן מטלטל" וציין כי ההשקה מיועדת לשנת 2026. לדבריו, המכשיר יציע חוויית שימוש רגועה ומהורהרת יותר מהטלפונים החכמים של ימינו, שנועדו לגרות ללא הפסקה.

אייב עצמו הגיע ל־OpenAI לאחר שהחברה רכשה במאי 2025 את חברת החומרה שהקים - io - בעסקה בשווי מוערך של 6.4 מיליארד דולר. העסקה כללה את צוות המהנדסים שפעל לצידו, כחלק ממאמצי החברה לעצב "מכשיר ליבה שלישי" - לצד המחשב והטלפון - שיהפוך את הבינה המלאכותית לחלק שקט וטבעי מחיי היומיום.

לפי מקורות בתעשייה, העט החכם הוא רק הצעד הראשון בתוכנית רחבה יותר שכוללת פיתוחים קוליים ואודיו מתקדמים, שמטרתם לשפר את מהירות התגובה ודייקנות השיחה של ChatGPT, ולהפוך את החוויה לאנושית וזורמת יותר מאי פעם.