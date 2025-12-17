מאותתת לגוגל: OpenAI משיקה מודל תמונות ריאליסטי ומהיר ביותר

OpenAI הכריזה הלילה (שלישי) על GPT Image 1.5, עדכון עוצמתי לכלי יצירת התמונות שלה, שנועד להאיץ את תהליכי היצירה ולהביא ריאליזם גבוה בהרבה מהגרסה הקודמת. לפי החברה, המחולל החדש מסוגל לייצר תמונות במהירות גבוהה פי ארבע, להבין הנחיות משתמשים באופן מדויק, ולבצע עריכות שומרות-עקביות - כך ששינויים בפרצוף, תאורה או קומפוזיציה נשמרים טבעיים ואמינים לאורך כל התמונה.

לדברי פידג’י סימו, מנכ"לית תחום האפליקציות ב-OpenAI, הצ'אט קיבל כעת לשונית ייעודית ליצירת תמונות, הכוללת פילטרים מוכנים מראש ורעיונות פופולריים, במטרה "להפוך את הכלי מסביבת צ’אט למעין סטודיו יצירתי דיגיטלי". סימו כתבה בפוסט בבלוג החברה: "עבור רבים, נקודת המפגש הראשונה עם ChatGPT היא הפיכת טקסט לתמונה - אך הממשק לא נבנה לכך מלכתחילה. יצירה ועריכה גרפית דורשות סביבת עבודה נפרדת, ממוקדת ויזואלית."

ההשקה מגיעה על רקע תחרות הולכת ומחריפה מול גוגל, שבסיומה של השנה הפכה את מחולל התמונות שלה, Nano Banana Pro, ללהיט ויראלי בזכות רמת הפירוט הוויזואלי והיכולת המדויקת שלה להציג טקסט בתמונה. גוגל שילבה את הטכנולוגיה גם בפלטפורמת Firefly של Adobe, מה שהפך אותה לשחקנית בולטת ואף מאיימת בשוק התוכן היצירתי.

לצד זאת, OpenAI הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם דיסני בהיקף של כמיליארד דולר, שיאפשר החל מראשית 2026 יצירת תמונות ווידאו הכוללים למעלה מ-200 דמויות מעולמות דיסני - ישירות מתוך ChatGPT.

כעת, GPT Image 1.5 זמין לכל המשתמשים הגלובליים ולמפתחים דרך ה־API, כשהחברה מקווה שהמהלך יסייע לה לשמר את הפער מול המתחרים. בשלב זה, ChatGPT נהנה מ-800 מיליון משתמשים שבועיים פעילים - לעומת 650 מיליון משתמשים חודשיים של גוגל Gemini - אך הלחץ מורגש היטב.

כפי שנכתב במזכר פנימי של סם אלטמן לעובדי החברה, OpenAI חשה “מצב חירום תחרותי” בעקבות הצלחת גוגל והתגברות ההשקעות בענף: "אנחנו חייבים להניע מהר יותר, לחשוב יצירתית יותר ולבנות מוצרים שעושים את מה שאחרים אפילו לא דמיינו."