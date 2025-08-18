גוגל הכריזה השבוע על השקת משפחת מודלי Imagen 4 לשימוש ציבורי דרך ממשק Gemini API ו-Google AI Studio. מדובר בדור החדש והמתקדם ביותר של מודלי יצירת תמונות מטקסט, אשר מספק שיפורים מהותיים - במיוחד ביכולת לכתוב טקסט ברור ומדויק בתוך התמונות עצמן (כרגע באנגלית בעיקר).

בפעם הראשונה, גוגל משיקה את Imagen 4 Fast - מודל חדש ומהיר במיוחד שנועד לצרכים של יצירת תמונות בהיקף גבוה ובעלות נמוכה של 2 סנט בלבד לתמונה. דגם זה פותח את הדלת למפתחים וליוצרים שמעוניינים להפוך רעיונות וסקיצות גראפיות לדימויים חזותיים במהירות וללא פשרות בתחומים כגון מודלים של אב-טיפוס, מדיה חברתית ומסחר אלקטרוני.

אל משפחת הדגמים מצטרפים גם Imagen 4, הדגם המוביל שמאזן בין איכות למהירות, ו-Imagen 4 Ultra - המציע את התוצאה המקצועית ביותר עם רמת דיוק והיצמדות מרבית לדרישות הטקסט של המשתמש. שני הדגמים המתקדמים מאפשרים כעת הפקה של תמונות ברזולוציה של עד 2K, מה שמאפשר תוצרים מרהיבים ומפורטים לפרויקטים שיווקיים, אמנותיים ועיצוביים.

בינה מלאכותית אחראית ונגישה לכל מפתח

גוגל מציגה כחלק בלתי נפרד מהשירות טכנולוגיית סימון מים בלתי מורגשת (SynthID) בתמונות שנוצרות, כדי לשמור על אחריות ויכולת זיהוי של דימויים שנוצרו בבינה מלאכותית. כל המשתמשים - מפתחים, אמנים ובעלי עסקים - יכולים כעת לגשת למשפחת המודלים דרך Gemini API ו-Google AI Studio, תוך שימוש בתיעוד עשיר ובספריות קוד להשגת אינטגרציה קלה ומהירה ליישומים קיימים.

המחירים, כאמור, נעים בין 0.02$ לתמונה בדגם המהיר ועד 0.06$ לדגם Ultra, כאשר דגם Imagen 4 עצמו מוצע במחיר ביניים של 0.04$ לתמונה. גוגל מדגישה כי ההשקה הנוכחית נועדה להנגיש את טכנולוגיית הדור הבא למפתחים מכל העולם, ולהציב רף חדש לתחרות בתחום יצירת תמונות מבוססות טקסט.