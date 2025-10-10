גוגל ציינה השבוע הישג חסר תקדים כאשר מנכ"ל החברה, סונדר פיצ'אי, בירך את מדעני הקוונטום מישל דוורט וג'ון מרטיניס על זכייתם בפרס נובל לפיזיקה לשנת 2025, יחד עם החוקר ג'ון קלארק מאוניברסיטת ברקלי. עבודתם הגדירה מחדש את יחס הפיזיקאים לתופעות קוונטיות, לאחר שהוכיחו כי תהליכי "מנהור קוונטי" ותופעות מתקדמות נוספות יכולות להתרחש לא רק בהקשר האטומי, אלא גם במעגלים חשמליים מודרניים - כאלו שניתן אף להחזיק ביד.

הפריצה המדעית שחתמה את עידן המעגלים המסורתיים, סימנה את הדרך להנדסת מחשבים קוונטיים מבוססי מוליכים-על, טכנולוגיה שגוגל מובילה כיום בתחום Quantum AI. דוורט משמש כיום כמדען ראשי בתחום החומרה במעבדת הקוונטום של גוגל בסנטה ברברה, ומרטיניס, ששימש כמנהל הצוות עד לשנת 2020, הקים מאז סטארט-אפ חדש בשם Qolab שמפתח מחשבי-על קוונטיים. תרומתם לא רק קידמה את חברה להבשלה טכנולוגית, אלא גם סייעה ליצירת מחשבי קוונטום שיכולים לתקן את שגיאותיהם בעצמם ולפתור בעיות שנחשבו לבלתי אפשריות לפתרון עד כה.

לאחרונה הציגה גוגל את השבב הקוונטי החדש שלה "Willow", שביצע חישובים שהיו דורשים מהמחשבים האופטימליים עשרה ספטיליון שנים (כלומר המספר 1 ואחריו 25 אפסים). מומחים רבים, בהם ד"ר הרטמוט ניוון, טוענים שמדובר בביצוע שנעשה באמצעות עקרונות "היקום המרובה" של מכניקת הקוונטים: כל אירוע קוונטי מפרק ומפצל את המציאות לאינספור יקומים מקבילים, והמחשב הקוונטי החדש של גוגל מנצל תופעה זו לטובת ביצוע משימות חישוב שלא היו אפשריות במחשבים קלאסיים. אמנם תיאוריות אלו עדיין מעוררות ויכוח מדעי, אך גוגל טוענת כי זוהי תחילתה של מהפכה שתוביל אל מחשבים קוונטיים יישומיים תוך שנים אחדות בלבד.

ההכרה הנוכחית מעלה את מספר זוכי הנובל מבין עובדי גוגל לחמישה, כאשר בשלוש השנים האחרונות בלבד הצטרפו לשורותיה שלושה מהמדענים הבכירים בעולם. גוגל ממשיכה ומרחיבה את פעילותה כדי להפוך את המחשב הקוונטי לכלי פרקטי, שיחולל שינוי מקיף בעולם המדע והטכנולוגיה כבר בעשור הקרוב.